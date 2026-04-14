Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов не понимает жалобы «Зенита» на работу арбитров в РПЛ.

«Сколько жeлтых или потенциально вторых жeлтых не додали Барриосу? Ну, как бы кому жаловаться-то? У Барриоса по совокупности его пребывания в чемпионате жeлтых и красных... у десяти игроков не наберeтся, сколько ему не додали. Ну, 100%!

Ему в том сезоне, когда он прямыми в колени прыгал, даже жeлтую не давали. Весной, когда решался вопрос чемпионства, его в двух-трeх матчах подряд должны были удалять, ни разу не дали вторую жeлтую.

Поэтому, мне кажется, не «Зениту» жаловаться на лояльность судей», – сказал Смолов.