Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов не понимает жалобы «Зенита» на работу арбитров в РПЛ.
«Сколько жeлтых или потенциально вторых жeлтых не додали Барриосу? Ну, как бы кому жаловаться-то? У Барриоса по совокупности его пребывания в чемпионате жeлтых и красных... у десяти игроков не наберeтся, сколько ему не додали. Ну, 100%!
Ему в том сезоне, когда он прямыми в колени прыгал, даже жeлтую не давали. Весной, когда решался вопрос чемпионства, его в двух-трeх матчах подряд должны были удалять, ни разу не дали вторую жeлтую.
Поэтому, мне кажется, не «Зениту» жаловаться на лояльность судей», – сказал Смолов.
- «Зенит» рискует завершить без трофеев второй сезон подряд.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ за 6 туров до конца сезона, отставая от «Краснодара» на 1 очко.
- Из FONBET Кубка России их на прошлой неделе выбил «Спартак»
Источник: Smol FM