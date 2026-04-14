Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»

Вчера, 18:57
56

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов не понимает жалобы «Зенита» на работу арбитров в РПЛ.

«Сколько жeлтых или потенциально вторых жeлтых не додали Барриосу? Ну, как бы кому жаловаться-то? У Барриоса по совокупности его пребывания в чемпионате жeлтых и красных... у десяти игроков не наберeтся, сколько ему не додали. Ну, 100%!

Ему в том сезоне, когда он прямыми в колени прыгал, даже жeлтую не давали. Весной, когда решался вопрос чемпионства, его в двух-трeх матчах подряд должны были удалять, ни разу не дали вторую жeлтую.

Поэтому, мне кажется, не «Зениту» жаловаться на лояльность судей», – сказал Смолов.

  • «Зенит» рискует завершить без трофеев второй сезон подряд.
  • Петербуржцы идут вторыми в РПЛ за 6 туров до конца сезона, отставая от «Краснодара» на 1 очко.
  • Из FONBET Кубка России их на прошлой неделе выбил «Спартак»

Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов 7
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова 9
Смолов сообщил «легкий инсайд» о Батракове 8
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Зенит Смолов Федор
Комментарии (56)
Спартач80
1776185682
В Питере - ныть!!!
порт
1776185991
Да и не тебе тоже, благодаря судьям ты сейчас на варежки шьëшь на зоне.
ZAITZEFF2011
1776186373
Что-то этот уголовник много говорить стал
Цугундeр
1776186620
))) Федя поднимает свой коричневый имидж за счёт розового электората..) Возьмите его к себе, хрюханы беспардонные..
Дубина
1776188181
У аль-бзянита свои правила! Им так можно))) ЗПРФ...
anatolich72
1776188412
Зенит позор России!!
Urtíca
1776192295
Прав Смолов.
Томик
1776192440
По Барриосу согласен на сто процентов.
Император 1
1776193615
Скажи про нытиков, симулянтов и провокаторов Сперцяна и Кордобу, а ещё про Аугусто и Батчи, но они ещё не так часто
Urtíca
1776194951
ЗПРФ
Главные новости
Первые полуфиналисты ЛЧ, рекорды Ямаля и Сафонова, «Зенит» хочет еще двух бразильцев, будущий клуб Дзюбы и другие новости
02:00
Сафонов опубликовал один эмодзи после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»
01:43
Ямаль обновил еще два рекорда Лиги чемпионов
01:19
Сафонов тремя словами описал выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ
00:58
1
Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
00:44
Сафонов установил рекорд для российских вратарей
00:17
2
Смолов проиграл миллион рублей
00:10
8
Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела
00:01
12
Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал
00:00
2
Арустамян дал инсайд по будущему тренеру ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Все новости
Все новости
Арустамян дал инсайд по будущему тренеру ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Реакция Сперцяна на «двойку» от Бубнова за матч «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 23:24
ВидеоРэпер Гуди отправил в нокаут экс-защитника сборной России Кудряшова
Вчера, 23:14
6
Мостовой удивил выбором самого мотивированного легионера «Зенита»
Вчера, 23:00
2
Шалимов объяснил поражение ЦСКА от «Сочи»
Вчера, 22:47
1
Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»
Вчера, 22:37
8
Смородская назвала ключевую ошибку «Спартака» в этом сезоне
Вчера, 22:00
3
«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера
Вчера, 21:53
ФотоБубнов определил лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
1
Круговой назвал два условия для спасения сезона ЦСКА
Вчера, 21:18
1
Фото«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 20:54
3
«Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»
Вчера, 20:34
17
Футболист «Локомотива» допустил переход в «Зенит»: «Должен рассматривать все варианты»
Вчера, 20:13
Шалимов проанализировал удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 19:51
9
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
Вчера, 19:34
4
Адиев прокомментировал свое будущее после ухода из «Крыльев Советов»
Вчера, 19:19
1
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
Вчера, 18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
Вчера, 18:36
23
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
Вчера, 18:27
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
Вчера, 18:12
8
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
Вчера, 17:58
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
Вчера, 17:50
11
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
Вчера, 17:12
3
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
Вчера, 16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
Вчера, 16:34
5
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
Вчера, 16:26
7
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 16:00
2
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
Вчера, 15:34
17
