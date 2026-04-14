Шалимов объяснил поражение ЦСКА от «Сочи»

Российский тренер Игорь Шалимов проанализировал игру ЦСКА и «Сочи» в 24-м туре РПЛ.

Армейцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:1.

Единственный гол на 11-й минуте забил Мартин Крамарич с пенальти.

«Плохой матч ЦСКА, когда не сработало все. Снова не вышел в старте Мойзес. Плохо сыграл Козлов, и в целом середина поля.

У меня впечатление, что армейцы немного запутались со своим тотальным футболом, когда все в центре играют всюду, постоянно меняются позициями – Козлов уходит в середину, тройка в центре кружит.

Смысл в том, что любой игрок может появиться на любой позиции и там себя чувствовать комфортно. Но здесь это не работает – футболисты появляются в неожиданных для соперника позициях, а толку нет – эта ситуация неожидана и для самих армейцев.

Профильный игрок четко знает, что делать на своей позиции – в обороне или атаке. А здесь импровизация ради импровизации, это не дает результат. Армейцы с мячом действуют нормально, но создать ничего не могут, потому что нет отлаженной игры.

Футболист должен понимать, что делать на своей позиции – а здесь одни перемены. Это футбол по принципу «то, что вижу – то пою», так чемпионат не выиграть.

По итогу получается, что Челестини получил усиление, сильных новичков, получил полную власть – и в итоге не справился. Власть в клубе и команде должна быть у тех, кто клубом владеет и его финансирует», – сказал Шалимов.