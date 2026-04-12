⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата

Сегодня, 15:53
73

ЦСКА потерпел сенсационное поражение в 24-м туре чемпионата России.

Команда Фабио Челестини на своем поле уступила «Сочи», который идет на последнем месте в таблице РПЛ.

Единственный гол армейцы пропустили на 11-й минуте от Мартина Крамарича, реализовавшего пенальти.

ЦСКА остался на пятой строчке в Премьер-лиге, но по итогам тура их может обойти «Спартак».

«Сочи» сократил отставание от зоны стыков до девяти очков за шесть туров до конца чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 24 тур
ЦСКА - Сочи - 0:1 (0:1) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - М. Крамарич, 11 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи» 4
Экс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА
Обзор матча ЦСКА – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА
Комментарии (75)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FROLL007
1776000288
Опять Газпром виноват? Не? Гыгыгы
Ответить
mab1011
1776000605
Победил тот, кому нужнее. ЦСКА похоже весь свой лимит забитых голов на ближайшие туры в Самаре забили...
Ответить
волчарик
1776000947
Это ж надо умудрится проиграть глубоко последней команде. Впрочем Сочи это не спасет от вылета.
Ответить
FFR
1776001084
Что-то нехорошее происходит с ЦСКА.
Ответить
Цугундeр
1776001491
Обвал подозрительных траншей Генштаба ВС в Ростов парализовал Почту России.) На все недовольства популярны были ответы "Сухой" и "Ой,..ля..")
Ответить
Alexander.saf
1776001831
ЦПРФ.
Ответить
mab1011
1776002627
Сочи с октября ни у кого не выигрывали и тут подвернулся физрук, усиливший команду зимой...
Ответить
Alexander.saf
1776003913
Позорное шестое место, тьфу.
Ответить
shurik45
1776005756
Челестини спекся, и думаю,ему пора на выход.
Ответить
Сам_себе_сказал
1776006515
Ничего страшного, Зенит тоже Оренбургу проиграл а Реал Мальорке не так давно..Бывает.
Ответить
