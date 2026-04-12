⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата

ЦСКА потерпел сенсационное поражение в 24-м туре чемпионата России.
Команда Фабио Челестини на своем поле уступила «Сочи», который идет на последнем месте в таблице РПЛ.
Единственный гол армейцы пропустили на 11-й минуте от Мартина Крамарича, реализовавшего пенальти.
ЦСКА остался на пятой строчке в Премьер-лиге, но по итогам тура их может обойти «Спартак».
«Сочи» сократил отставание от зоны стыков до девяти очков за шесть туров до конца чемпионата.
Россия. Премьер-лига. 24 тур
ЦСКА - Сочи - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - М. Крамарич, 11 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»