⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата

ЦСКА потерпел сенсационное поражение в 24-м туре чемпионата России.

Команда Фабио Челестини на своем поле уступила «Сочи», который идет на последнем месте в таблице РПЛ.

Единственный гол армейцы пропустили на 11-й минуте от Мартина Крамарича, реализовавшего пенальти.

ЦСКА остался на пятой строчке в Премьер-лиге, но по итогам тура их может обойти «Спартак».

«Сочи» сократил отставание от зоны стыков до девяти очков за шесть туров до конца чемпионата.