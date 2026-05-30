Шеф из «Кухни» ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев

Актер Дмитрий Назаров сравнил силу вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.
– А на ваш взгляд, Сафонов уже обошел Акинфеева?
– Дистанции разные, но у Матвея потенциал такой, что, конечно, обойдет. И уже обходит.
– В каких аспектах?
– Все-таки Игорь коротковат. Если нападающий знает, посылает мяч туда, где роста не хватает.
- Решающий матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
