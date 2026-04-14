Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен приглашением в РПЛ малоизвестных иностранных тренеров.

– Многих иностранных тренеров, которые к нам приезжают, мы вообще не знаем. Откуда они? Кого тренировали? А потом самым главным достоянием оказывается, что этот человек уже 14 лет назад работал в «Спартаке» с Унаи Эмери!

Это что такое? Вот этим надо гордиться? Что привезли человека, который был сапожником у Эмери? Предположим, он тогда бутсы делал им, а мы будем гордиться этим.

Что‑то никто не привез ни Анчелотти, ни даже Моуринью, который уже ждал практически. Никто не привез сюда никого из этих великих специалистов.

– Раз затронули косвенно тему тренера «Спартака», то для вас становится понятнее, что за тренер Карседо?

– Да он только имена футболистов узнал! Дайте ему поработать! Да, когда им пять мячей «Динамо» забило, я говорил, что это ужасно.

И всегда говорил, что в «Спартаке» всегда покупают нападающих – и там довольно хороший уровень атаки. А в защите‑то черт знает кто! И последним звонком было, когда Джику играл пяткой против «Динамо» – устроил себе пятый гол. Я в шоке был.

Но сейчас я вижу, что защита стала меньше огрехов допускать. Это значит, что тренер присмотрелся здесь. Ему надо хотя бы присмотреться, что и кто у него есть: как оборона играет, как атака играет.

Нельзя по двум играм… Даже по десятку игр нельзя судить, честно говоря. Великий Бесков когда‑то сказал фразу: «Мне нужно полгода, чтобы я выстроил игру команды». Нужно ждать, чтобы делать выводы.