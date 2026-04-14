  • Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»

Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»

Вчера, 22:37
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен приглашением в РПЛ малоизвестных иностранных тренеров.

– Многих иностранных тренеров, которые к нам приезжают, мы вообще не знаем. Откуда они? Кого тренировали? А потом самым главным достоянием оказывается, что этот человек уже 14 лет назад работал в «Спартаке» с Унаи Эмери!

Это что такое? Вот этим надо гордиться? Что привезли человека, который был сапожником у Эмери? Предположим, он тогда бутсы делал им, а мы будем гордиться этим.

Что‑то никто не привез ни Анчелотти, ни даже Моуринью, который уже ждал практически. Никто не привез сюда никого из этих великих специалистов.

– Раз затронули косвенно тему тренера «Спартака», то для вас становится понятнее, что за тренер Карседо?

– Да он только имена футболистов узнал! Дайте ему поработать! Да, когда им пять мячей «Динамо» забило, я говорил, что это ужасно.

И всегда говорил, что в «Спартаке» всегда покупают нападающих – и там довольно хороший уровень атаки. А в защите‑то черт знает кто! И последним звонком было, когда Джику играл пяткой против «Динамо» – устроил себе пятый гол. Я в шоке был.

Но сейчас я вижу, что защита стала меньше огрехов допускать. Это значит, что тренер присмотрелся здесь. Ему надо хотя бы присмотреться, что и кто у него есть: как оборона играет, как атака играет.

Нельзя по двум играм… Даже по десятку игр нельзя судить, честно говоря. Великий Бесков когда‑то сказал фразу: «Мне нужно полгода, чтобы я выстроил игру команды». Нужно ждать, чтобы делать выводы.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Ловчев Евгений
Комментарии (8)
NewLife
1776195760
Блевотина.
FWSPM
1776196730
сапожник набрал после паузы 13 очков в чемпе столько же сколько краснодар и вышиб газовик из кубка на баклан арене. Не так уж плохо...))
VVM1964
1776197329
Что это было ? Какой-то набор слов, невнятной формулировки скачущих мыслей. Вроде и наговорил на столбец передовицы, а суть весьма размыта общими фразами, не подтвержденными ничем, кроме старческого брюзжания !...
IVANRUS777
1776199011
Ловчев на матч тв премии получает за то, что хаит Спартак.
рылы
1776200046
на всякий случай стало стыдно за спартаг)
шахта Заполярная
1776202485
Почему флюгер удивляется, что его не любят Спартаковцы? За то его блохи полюбили. И на газ ТВ зряплату подняли. За метлой просто надо следить
