Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Мадридцы уступили дома 1:2, но выиграли 3:2 по сумме двух встреч.

Каталонская команда осталась вдесятером на 80-й минуте.

«Барса» не становится победителем ЛЧ с 2015 года.

«Мы разочарованы. У нас было много моментов. Мы могли сделать счет 3:0, а в итоге пропустили.

«Барселона» провела фантастический матч. Даже играя в меньшинстве, команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел сегодня. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.

Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть.

Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата», – заявил Флик.