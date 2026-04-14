Мостовой удивил выбором самого мотивированного легионера «Зенита»

Александр Мостовой ответил, какого иностранного футболиста он считает самым мотивированным в текущем составе «Зенита».

«Вендел – самый мотивированный легионер «Зенита». Он землю пашет всегда. Человек столько раз приезжал с лишним весом, опаздывал на сборы, но когда он выходит на футбольное поле, то всегда там отдаeтся по полной.

Многим легионерам «Зенита» стоит у него поучиться. Если бы все так выкладывались на поле, глядишь, сейчас бы «Зенит» опережал «Краснодар», – сказал Мостовой.