Мостовой удивил выбором самого мотивированного легионера «Зенита»

Александр Мостовой ответил, какого иностранного футболиста он считает самым мотивированным в текущем составе «Зенита».
«Вендел – самый мотивированный легионер «Зенита». Он землю пашет всегда. Человек столько раз приезжал с лишним весом, опаздывал на сборы, но когда он выходит на футбольное поле, то всегда там отдаeтся по полной.
Многим легионерам «Зенита» стоит у него поучиться. Если бы все так выкладывались на поле, глядишь, сейчас бы «Зенит» опережал «Краснодар», – сказал Мостовой.
- Вендел – автор единственного гола «Зенита» в ворота «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ (1:1).
- Ожидается, что бразилец летом сменит команду и вернется на родину.
- Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2020 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.
Источник: «Советский спорт»