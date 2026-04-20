Ведущий клуб Серии A заинтересовался Батраковым и Кисляком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк находятся в шорт-листе «Наполи».

Итальянский клуб следит за двумя российскими игроками, при этом речь может идти о трансфере одного из них. Сразу обоих неаполитанцы приобретать не собираются.

В контракте Батракова прописана опция выкупа в 20 миллионов евро для европейских клубов.

У Кисляка четко прописанной суммы нет. ЦСКА хочет выручить за него не менее 25-30 миллионов евро.