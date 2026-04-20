Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ведущий клуб Серии A заинтересовался Батраковым и Кисляком

Вчера, 10:36
5

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк находятся в шорт-листе «Наполи».

Итальянский клуб следит за двумя российскими игроками, при этом речь может идти о трансфере одного из них. Сразу обоих неаполитанцы приобретать не собираются.

В контракте Батракова прописана опция выкупа в 20 миллионов евро для европейских клубов.

У Кисляка четко прописанной суммы нет. ЦСКА хочет выручить за него не менее 25-30 миллионов евро.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел 32 матча за «Локомотив», забил 17 голов, сделал 11 ассистов.
  • 20-летний Кисляк в этом сезоне сыграл в 37 встречах за ЦСКА, отметился 8 голами и 8 ассистами.
  • «Наполи» занимает 3-е место в Серии A с 66 очками после 33 туров.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Локомотив Наполи Кисляк Матвей Батраков Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776671668
Радость-то какая...Помнится, в Италию уже переходили даже более физически выносливые, не изнеженные и трудоспособные футболисты, типа Думбия.И что? В итоге их там начинали переучивать, до "гражданской смерти" и конца карьеры. Про какие-то клубные и национальные соображения уже и не говорю-это сейчас пустое.Время индивидуализма возобладало.
Ответить
Alexander.saf
1776673706
Пустое.
Ответить
aldo conte
1776673965
"Кальяри", "Кремонезе", Лечче" - вот их уровень в "Серии А". Но у этих клубов нет таких денег, которые хотят получить за них ушлые российские барыги.
Ответить
Garrincha58
1776675138
пиар-компани началась
Ответить
Artemka444
1776684510
Да уж байки
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 