Ведущий клуб Серии A заинтересовался Батраковым и Кисляком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк находятся в шорт-листе «Наполи».
Итальянский клуб следит за двумя российскими игроками, при этом речь может идти о трансфере одного из них. Сразу обоих неаполитанцы приобретать не собираются.
В контракте Батракова прописана опция выкупа в 20 миллионов евро для европейских клубов.
У Кисляка четко прописанной суммы нет. ЦСКА хочет выручить за него не менее 25-30 миллионов евро.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел 32 матча за «Локомотив», забил 17 голов, сделал 11 ассистов.
- 20-летний Кисляк в этом сезоне сыграл в 37 встречах за ЦСКА, отметился 8 голами и 8 ассистами.
- «Наполи» занимает 3-е место в Серии A с 66 очками после 33 туров.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»