У Канчельскиса нет сомнений, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я ещe в начале сезона говорил, что «Зенит» будет первым, а «Краснодар» закончит вторым. Я знаю, что «Зенит» будет первым на классе. У них были высокие шансы, а сейчас они ещe больше увеличились. «Краснодар» будет пытаться изменить ситуацию, но он еe не изменит. Они станут вторыми. Всe.

Все понимают, что у «Зенита» подбор футболистов лучше, скамейка длиннее. Даже в матче с «Балтикой» у «Краснодара» была дилемма, кого на поле выпускать. Странно, они вроде бы чемпионы, могут себе позволить приобретать игроков. Я не знаю, что там происходит внутри клуба, но сейчас они не могут найти футболистов, чтобы сделать замены. Играть одним составом сложно, а осталось ещe пять туров. «Зенит» ни в коем случает не отпустит чемпионство в этом году», – сказал Канчельскис.