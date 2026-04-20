Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У Канчельскиса нет сомнений, кто выиграет сезон РПЛ

Вчера, 14:52
4

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я ещe в начале сезона говорил, что «Зенит» будет первым, а «Краснодар» закончит вторым. Я знаю, что «Зенит» будет первым на классе. У них были высокие шансы, а сейчас они ещe больше увеличились. «Краснодар» будет пытаться изменить ситуацию, но он еe не изменит. Они станут вторыми. Всe.

Все понимают, что у «Зенита» подбор футболистов лучше, скамейка длиннее. Даже в матче с «Балтикой» у «Краснодара» была дилемма, кого на поле выпускать. Странно, они вроде бы чемпионы, могут себе позволить приобретать игроков. Я не знаю, что там происходит внутри клуба, но сейчас они не могут найти футболистов, чтобы сделать замены. Играть одним составом сложно, а осталось ещe пять туров. «Зенит» ни в коем случает не отпустит чемпионство в этом году», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 55 очками после 25 туров. «Краснодар» идет 2-м с 54 баллами.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1776686350
Я уверен чемпион уже известен это Спартак-весенний чемпиЁн это шутка, а теперь серьёзно смешно слышать от футбольных людей Канчельскиса и Титова один уверен второй про алабая вспомнил, а всего то за 5 туров отрыв 1 очко мне просто интересно, что эти бывшие футбольные "деятели" скажут в среду и после дождичка в четверг, если он будет на Открытии-Арене
Ответить
k611
1776691192
После 30 тура можно говорить, а пока это всё в теории...
Ответить
FWSPM
1776695207
этот всегда уверен и прошлом году туже песню пел по итогу обосрался и в этом году так же будет
Ответить
Интерес
1776695635
Две встречи(с Локо и ЦСКА) в Москве всё определят.Точнее-три,ещё "Спартак"-"Краснодар".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 