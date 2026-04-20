«Балтику» накажут за неподобающее поведение

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение представителей «Балтики» в матче с «Краснодаром».
Заседание контрольно-дисциплинарного комитета пройдет во вторник, сообщает пресс-служба РФС. Нарушение зафиксировали в игре 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика».
Под неподобающим поведением КДК понимает пять предупреждений футболистов «Балтики», а также предупреждение одного официального лица клуба.
- Матч состоялся в воскресенье, 19 апреля, и завершился со счетом 2:2 на стадионе «Ozon Арена».
- «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» идет четвертой.
- Следующий тур РПЛ стартует завтра, 21 апреля.
