«Балтику» накажут за неподобающее поведение

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение представителей «Балтики» в матче с «Краснодаром».

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета пройдет во вторник, сообщает пресс-служба РФС. Нарушение зафиксировали в игре 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика».

Под неподобающим поведением КДК понимает пять предупреждений футболистов «Балтики», а также предупреждение одного официального лица клуба.