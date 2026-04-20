  • В «Спартаке» прокомментировали вариант с возвращением Дзюбы

В «Спартаке» прокомментировали вариант с возвращением Дзюбы

Вчера, 12:49
20

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов уклончиво ответил на вопрос о возвращении в команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– Дзюба недавно заявил, что готов вернуться в «Спартак» и даже сидеть на скамейке запасных ради коллектива. Заинтересованы ли вы в том, чтобы Артем вернулся в родной клуб и завершил здесь карьеру?

– Дзюба – прекрасный игрок, он всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 23 матча, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он играл за первую команду красно-белых в 2006–2015 годах с перерывами на аренды.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1776679857
Вежливый посыл в пешее эротическое путешествие))
Ответить
За что бан ?
1776681040
Оно не может не произойти . Рембрандт . Холст , масло . Вторая половина 17 века .
Ответить
FWSPM
1776681341
учитывая что он забил больше чем любой из нападающих Спартака можно взять на сезон если на камеру принесет извенения великому Спартаку за свой глупый и длинный язык
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776682583
Давай Дзюба поднимай свинарню с колен. Надоело, когда они дышат тебе в районе пупка постоянно стоя на коленях. И так на протяжении двух десятков лет. Гыгыгы
Ответить
Romeo 123
1776687012
Ну и зачем он нужен в Спартаке тоже не мальчики и дрочить все умеют
Ответить
Spartak_forv@
1776687185
Решил не добавлять: "Но нах!"
Ответить
Garrincha58
1776688252
завязывай уже Артём хватит веселить народ уж лучше в Болливуд
Ответить
subbotaspartak
1776693537
Надо взять, а то Заболотному скучно... ради коллектива.
Ответить
алдан2014
1776700176
Дзюба бы выходил со скамейки и забивал . А что делает в команде заболотный? Уму непостижима логика руководства
Ответить
