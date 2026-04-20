В «Спартаке» прокомментировали вариант с возвращением Дзюбы

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов уклончиво ответил на вопрос о возвращении в команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
– Дзюба недавно заявил, что готов вернуться в «Спартак» и даже сидеть на скамейке запасных ради коллектива. Заинтересованы ли вы в том, чтобы Артем вернулся в родной клуб и завершил здесь карьеру?
– Дзюба – прекрасный игрок, он всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 23 матча, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он играл за первую команду красно-белых в 2006–2015 годах с перерывами на аренды.
