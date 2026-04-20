КДК рассмотрит оскорбления в адрес «Зенита» со стороны фанатов «Динамо Мх»

КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков махачкалинского «Динамо» в адрес «Зенита».

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета состоится во вторник. Эпизод произошел во время матча 25-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Зенитом».

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. По ходу игры фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».