  • КДК рассмотрит оскорбления в адрес «Зенита» со стороны фанатов «Динамо Мх»

КДК рассмотрит оскорбления в адрес «Зенита» со стороны фанатов «Динамо Мх»

Вчера, 14:21
7

КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков махачкалинского «Динамо» в адрес «Зенита».

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета состоится во вторник. Эпизод произошел во время матча 25-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Зенитом».

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. По ходу игры фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

  • После 25 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на одно очко.
  • «Динамо» идет на 11-м месте в таблице.
  • «Зенит» в ближайшем туре сыграет с «Локомотивом», «Динамо Мх» – с «Акроном».

Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
Интерес
1776685071
Какое же это оскорбление? Это просто распространённое мнение, с которым можно соглашаться, или нет.Совсем утратили способность воспринимать русский язык, со своими лох,лол и прочей фигнёй.Я бы на месте "подсудимых" привлёк экспертов в области русского языка.
Ответить
Fibercore
1776686328
Так а что делать? - если так и есть! Обижаться на правду и штрафовать за это - нонсенс. Но всем давно плевать, раз, уж, сам обнулёныш плюёт на Конституцию, то что говорить про подконтрольные газу структуры...
Ответить
Дубина
1776692848
ФФФСЕЕ кричат и будут кричать! Ну а че если это правда! ЗПРФ....
Ответить
Чилим.
1776694671
Опять за правду купленная КДК наказывать будет.
Ответить
Бумбраш
1776697873
А где оскорбление то?
Ответить
