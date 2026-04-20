КДК рассмотрит оскорбления в адрес «Зенита» со стороны фанатов «Динамо Мх»

КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков махачкалинского «Динамо» в адрес «Зенита».
Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета состоится во вторник. Эпизод произошел во время матча 25-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Зенитом».
Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. По ходу игры фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
- После 25 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на одно очко.
- «Динамо» идет на 11-м месте в таблице.
- «Зенит» в ближайшем туре сыграет с «Локомотивом», «Динамо Мх» – с «Акроном».
Источник: РФС