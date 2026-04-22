Шалимов – об игре «Зенита»: «Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде победили со счетом 1:0.

Решающим стал автогол Никиты Глушкова на 78-й минуте.

Александр Соболев на 70-й минуте не реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Зенит» опередил «Краснодар» и вышел в лидеры чемпионата.

«Большие вопросы к качеству индивидуальных действий зенитовских иностранцев и Глушенкова. Много брака и плохого исполнения технических приемов – как у Джон Джона, который раз за разом подавал за ворота, а не на Соболева.

Если Соболев не получает таких передач от Джона и Луиса Энрике, то сам себе он момент создать сейчас не может – теряет мячи. Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может.

И если бы махачкалинцы не забили сами себе, была бы ничья. «Зенит» не имеет поставленной комбинационной игры, а когда игроки не проявляют индивидуального мастерства, то проблемы с результатом громадные.

С другой стороны, в матчах с топ-соперниками питерцы выглядят очень прилично – и это болельщиков «Зенита» должно обнадежить перед встречей с «Локо», – сказал Шалимов.