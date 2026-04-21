Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это же счастье и надежда»: Орлов выделил главных героев «Зенита» в Махачкале

«Это же счастье и надежда»: Орлов выделил главных героев «Зенита» в Махачкале

21 апреля, 15:23
5

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Зенитом».

«Особенно мне понравилось, что воспитанник академии «Зенита» вышел на футбольное поле, заменил Вендела и решил судьбу матча. Конечно, он не один [выиграл].

Но ещe лучше вышел защитник Вега, который показал, в какой он прекрасной физической форме. Как он побежал!

И история с Семаком, как он угадал с заменой… Убрал двух игроков сборной Бразилии и Вендела. Казалось: «Ужас, как же заканчивать матч?» А выяснилось… Ему надо было придать свежести и скорости. И вот эти ребята – это же счастье, это надежда.

Кондаков – это надежда для тех, кто сейчас в академии. И Семак, хоть его и критикуют, довeл Кондакова до состава. Это как свежий воздух, свежий ветерок. Это вселяет уверенность, что мы станем чемпионами», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Орлов Геннадий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1776775492
Слышал, Карпов дал инсайд, что Джеймс Кэмерон купил права на экранизацию и уже пишут сценарий фильма по легендарной истории как Семак угадал с заменой, убрал двух игроков сборной Бразилии и победил в Махачкале. Том Круз сыграет Семака, Том Холланд - Кондакова, Морган Фриман - Вендела. Бюджет 300 миллионов, Фонд Кино уже выделил деньги, планируют собрать в три раза больше Аватара.
Ответить
R_a_i_n
1776776000
Гене отдыхать нужно.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1776776385
Кондаков далеко пойдёт. Парень талантливый. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1776776998
)) Мечется дед..) Во-первых, Вендела (который волок весь матч, весь этот обоз..) заменить невозможно, можно только поменять. А во-вторых... Как ты всех за..бал..(
Ответить
FWSPM
1776779501
"-И Семак, хоть его и критикуют, довeл Кондакова до состава." И кондаков шикарно его отблагодарил похоронив помойку в кубке. остается только радоваться таким случайным отскокам)) А больше всех конечно сашка рад... было реально страшно за него... ))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 