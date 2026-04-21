«Это же счастье и надежда»: Орлов выделил главных героев «Зенита» в Махачкале

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде победили со счетом 1:0.

Решающим стал автогол Никиты Глушкова на 78-й минуте.

Александр Соболев на 70-й минуте не реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Зенит» опередил «Краснодар» и вышел в лидеры чемпионата.

«Особенно мне понравилось, что воспитанник академии «Зенита» вышел на футбольное поле, заменил Вендела и решил судьбу матча. Конечно, он не один [выиграл].

Но ещe лучше вышел защитник Вега, который показал, в какой он прекрасной физической форме. Как он побежал!

И история с Семаком, как он угадал с заменой… Убрал двух игроков сборной Бразилии и Вендела. Казалось: «Ужас, как же заканчивать матч?» А выяснилось… Ему надо было придать свежести и скорости. И вот эти ребята – это же счастье, это надежда.

Кондаков – это надежда для тех, кто сейчас в академии. И Семак, хоть его и критикуют, довeл Кондакова до состава. Это как свежий воздух, свежий ветерок. Это вселяет уверенность, что мы станем чемпионами», – сказал Орлов.