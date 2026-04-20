Сафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» после поражения от «Лиона»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку от L’Équipe в составе своей команды после домашнего матча 30-го тура Лиги 1 с «Лионом» (1:2).
За его выступление поставили 6 баллов из 10.
«Россиянин, оставленный защитниками, тем не менее предотвратил еще несколько голов (12-я, 52-я, 62-я минуты). Он также продемонстрировал хладнокровие в верховых единоборствах и ни разу не был застигнут врасплох при угловых, все из которых были поданы «Лионом» на ближнюю штангу», – говорится в статье.
Худший балл в «ПСЖ» – 2 из 10 –получил форвард Гонсалу Рамуш, не реализовавший пенальти.
Самую высокую оценку (8) в составе «Лиона» получил полузащитник Афонсу Морейра – автор победного гола и голевого паса на Эндрика, который за гол и пас получил 7 баллов.
Эндрик забил гол на 6-й минуте, а Афонсу Морейра на 18-й. У «ПСЖ» отличился Хвича Кварацхелия на 90+4-й.
- Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти на 33-й минуте.
- 26-летний Сафонов в этом сезоне пропустил 20 голов в 20 матчах, провел 9 игр на ноль.