Во Франции раскрыли, сыграет ли Сафонов в финале Лиги чемпионов

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». Об этом пишет L'Equipe.
Французская газета прогнозирует такой состав парижан: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими (или Уоррен Заир-Эмери), Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Десир Дуэ, Усман Дембеле.
- Сафонов провел в этом сезоне за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Источник: L'Equipe