Во Франции раскрыли, сыграет ли Сафонов в финале Лиги чемпионов

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». Об этом пишет L'Equipe.

Французская газета прогнозирует такой состав парижан: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими (или Уоррен Заир-Эмери), Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Десир Дуэ, Усман Дембеле.