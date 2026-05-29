  • Во Франции раскрыли, сыграет ли Сафонов в финале Лиги чемпионов

Во Франции раскрыли, сыграет ли Сафонов в финале Лиги чемпионов

Вчера, 09:38
1

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». Об этом пишет L'Equipe.

Французская газета прогнозирует такой состав парижан: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими (или Уоррен Заир-Эмери), Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Десир Дуэ, Усман Дембеле.

  • Сафонов провел в этом сезоне за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
  • Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
evgevg13
1780121905
Во Франции спрогнозировали. Но жертва ЕГ редактор Бомбы упорно всё "раскрывает"
Ответить
