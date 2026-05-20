В «Марселе» оценили возможный трансфер Сперцяна

Генеральный директор «Марселя» Алессандро Антонелло отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Трансферный рынок «Марселя» в настоящее время находится в состоянии застоя, ожидая прихода нового спортивного директора и тренера. Поэтому пока рано предполагать, что переговоры уже начались», – сказал Антонелло.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 41 матче за «Краснодар» в этом сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Odds.ru