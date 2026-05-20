В «Марселе» оценили возможный трансфер Сперцяна

Генеральный директор «Марселя» Алессандро Антонелло отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Трансферный рынок «Марселя» в настоящее время находится в состоянии застоя, ожидая прихода нового спортивного директора и тренера. Поэтому пока рано предполагать, что переговоры уже начались», – сказал Антонелло.