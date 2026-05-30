Экс-вратарь «ПСЖ» выделил ключевое качество Сафонова

Бывший голкипер «ПСЖ» Микаэль Ландро оценил качества вратаря команды Матвея Сафонова.

«Я считаю его достаточно стабильным и эффективным. Он хорошо играет и исполняет решающую роль там, где это нужно «ПСЖ», например, в сериях пенальти, или когда нужно совершать сейвы.

У Сафонова невероятная психологическая устойчивость. Однако ему ещe есть над чем работать, особенно над игрой в воздухе и чтением траекторий», – приводит слова Ландро «Чемпионат» со ссылкой на Le Bien Public.