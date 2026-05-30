Экс-вратарь «ПСЖ» выделил ключевое качество Сафонова

Бывший голкипер «ПСЖ» Микаэль Ландро оценил качества вратаря команды Матвея Сафонова.
«Я считаю его достаточно стабильным и эффективным. Он хорошо играет и исполняет решающую роль там, где это нужно «ПСЖ», например, в сериях пенальти, или когда нужно совершать сейвы.
У Сафонова невероятная психологическая устойчивость. Однако ему ещe есть над чем работать, особенно над игрой в воздухе и чтением траекторий», – приводит слова Ландро «Чемпионат» со ссылкой на Le Bien Public.
- Решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
