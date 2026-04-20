Глава «Спартака» дал важное обещание перед новым сезоном

Вчера, 14:00
19

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался об амбициях клуба.

«У нас есть все основания стать весенним чемпионом. При этом матчи действительно остались сложные, каждый матч.

Тем не менее, я думаю, команда укомплектована достаточно хорошо. Практически везде мы топ-3, где-то – топ-2. И при правильном подходе, при правильной организации тренировочного процесса, при правильной мотивации, я думаю, что мы уже с этим составом в состоянии бороться за чемпионство.

Хотя, безусловно, можете не сомневаться, в следующем сезоне состав будет усилен», – сказал Некрасов.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 45 очками после 25 туров.
  • Лучшие команды весны в РПЛ «Спартак» и «Зенит» набрали по 16 очков.

Россия. Премьер-лига Спартак
Spartak_forv@
1776687022
Такие слова высших должностных лиц клуба сразу выдают в них полное непонимание того, что надо делать
Цугундeр
1776687075
))) Мужик сказал-мужик сделал, а если не сделал -снова сказал..) И так- лет двадцать. "Ну, Некрасоу, ну змий"
СильныйМозг
1776687498
Новый сезон еще не начался, а разговоры о спартаковском чемпионство, уже в разгаре. Это клиника.
NewLife
1776689456
"укомплектована достаточно хорошо" Категорически не согласен.
k611
1776690926
Не надо обещаний, просто нормально делайте свою работу...
subbotaspartak
1776692625
Ага... Угу... Ого!!!
FWSPM
1776695102
- "Хотя, безусловно, можете не сомневаться, в следующем сезоне состав будет усилен», – сказал Некрасов. Ну да как обычно распилите пару десятков лямов евро на очередном нападающем вместо того что бы привезти хоть раз одного приличного цз. А в защите постоянно проходной двор.
O-kolesov
1776698712
За весеннее чемпионство - медали из одуванчиков.
алдан2014
1776699548
Неужели забивной нап появится? Угальде хорош по игре,но мяч в ворота у него не идёт. А максику, чё пропеллер наконец пришьёте? Что двигался побыстрее
FROLL007
1776699927
Как выиграют так сразу мантры поют. Как про е бут, так сразу сопли и нытьё на неделю. Гыгыгы
