Глава «Спартака» дал важное обещание перед новым сезоном

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался об амбициях клуба.

«У нас есть все основания стать весенним чемпионом. При этом матчи действительно остались сложные, каждый матч.

Тем не менее, я думаю, команда укомплектована достаточно хорошо. Практически везде мы топ-3, где-то – топ-2. И при правильном подходе, при правильной организации тренировочного процесса, при правильной мотивации, я думаю, что мы уже с этим составом в состоянии бороться за чемпионство.

Хотя, безусловно, можете не сомневаться, в следующем сезоне состав будет усилен», – сказал Некрасов.