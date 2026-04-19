Реакция «Фратрии» на уверенную победу «Спартака» над «Ахматом»

Крупное объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после победы команды над «Ахматом» (3:1) в 25-м туре РПЛ.
Дома – 3:1, голы Барко, Маркиньоса и Жедсона. Забрали три очка и вышли на четвертое место в РПЛ», – написали болельщики.
- «Ахмат» занимает девятую строчку.
- Впереди у «Спартака» домашний матч с «Краснодаром». Он состоится 23 апреля на «Лукойл Арене». Москвичи борются за топ-3.
- Также у «Спартака» продолжается борьба за FONBET Кубок России.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»