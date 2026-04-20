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  • Бубнова шокировали пропущенные голы «Краснодара» от «Балтики»: «Это кошмар»

Бубнова шокировали пропущенные голы «Краснодара» от «Балтики»: «Это кошмар»

20 апреля, 00:00
15

Александр Бубнов отреагировал на ничью «Краснодара» с «Балтикой». Команды сыграли со счетом 2:2 в 25-м туре РПЛ.

«Какие два гола пропустил «Краснодар» – это кошмар! Там что бы ни говорили, как бы там Бевеев не пробивал, но и Агкацев стоял в том углу, он видел удар, и как он этот удар не парировал – это непонятно. Я считаю, что это ошибка Агкацева.

А второй гол… Что сотворил Тормена… В безобидной ситуации – отдай вратарю мяч. Он тянул-тянул, вошeл в свою штрафную площадку, его там прессинговали, стал выбивать мяч, и там Петров набежал, он в Петрова попал, и от Петрова мяч в свои ворота отскочил, да ещe там не фарт был – в штангу попал и от штанги в ворота. А Агкацев уже ничего не мог сделать.

Это кошмар просто! То есть два гола – второй вообще дурной. За такие голы в топовых клубах могут вообще… Я имею в виду там «Барселона», «Реал», я уже не говорю о сборной, если на чемпионате мира – вообще убирайтесь с командой», – сказал Бубнов.

  • «Краснодар» упустил лидерство в РПЛ.
  • На счету команды 54 очка и второе место в турнирной таблице чемпионата России.
  • Следующий матч краснодарцы проведут 23 апреля со «Спартаком».

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Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (15)
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1776632924
Болтун. Сегодня Мэтью аж два заглотил, дома, и ничего-жив.
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Strige
1776633131
Что Буба, обкакался, опять Талалаев тебя, старого дурака, унизил до глубины души? )))
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Евграф
1776633164
Бомбит бубна, как и весь масквабад!!!
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Император 1
1776633488
Эти голы показали настоящий уровень Акгацева
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Император 1
1776634248
Кстати, опять в важном матче Акгацев не выручил
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нейтральныйкакникто
1776652951
А что , Краснодар забивал шедевральные голы??
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zigbert
1776656971
Первый мяч можно отнести на ошибку Агкацева,хотя мяч бал неприятный с наклевом. Второй - полностью вина Тормены.
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cska1948
1776667271
Конечно, Бубнов поиграл и в Реале, и в Барсе, кому как не ему знать, как поступают в этих командах в таких случаях. А гол М. Петрова надо показывать во всех учебных фильмах как образцовый пример вести борьбу за мяч казалось бы в самых безнадёжных ситуациях.
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Коста008
1776679147
По первому голу Балтики - удар сильный, еще и по дождю - тут ничего удивительного нет, если попадает в створ под перекладину или штанги - вероятность гола очень высокая, без разницы кто в воротах. Второй гол - попытка Тормены "до талого" сохранить мяч, за что и поплатился - просто выбей в аут и ничего бы не было. По такой игре кст с учетом проливного дождя, как раз дальние удары и читались, потому что вратарям сложнее парировать, Краснодар же упрямо пытался разыграть в штрафной, где Балтика грамотно сидела и все это перекусывала. Тот же Кордоба хорошо заряжает с разворота, но в этот раз почему то скидывал мячи на партнеров. Я также считаю, что Мусаев ошибся с заменой Боселли. Понятно, что он справа смотрится не в своей тарелке, но сегодняшний Мозес это еще хуже, как будто реинкарнация Олусегуна - скорость есть, остального нет. Жубал спас эту игру для Краснодара, тут Мусаева похвалю за ход - сработало. Гонка продолжается
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FWSPM
1776680448
согласен. такую дичь обычно творят защитники Спартака там это уже стало нормой но тут был удивлен не ожидал такой глупости от тормены
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