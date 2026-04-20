Бубнова шокировали пропущенные голы «Краснодара» от «Балтики»: «Это кошмар»

Александр Бубнов отреагировал на ничью «Краснодара» с «Балтикой». Команды сыграли со счетом 2:2 в 25-м туре РПЛ.

«Какие два гола пропустил «Краснодар» – это кошмар! Там что бы ни говорили, как бы там Бевеев не пробивал, но и Агкацев стоял в том углу, он видел удар, и как он этот удар не парировал – это непонятно. Я считаю, что это ошибка Агкацева.

А второй гол… Что сотворил Тормена… В безобидной ситуации – отдай вратарю мяч. Он тянул-тянул, вошeл в свою штрафную площадку, его там прессинговали, стал выбивать мяч, и там Петров набежал, он в Петрова попал, и от Петрова мяч в свои ворота отскочил, да ещe там не фарт был – в штангу попал и от штанги в ворота. А Агкацев уже ничего не мог сделать.

Это кошмар просто! То есть два гола – второй вообще дурной. За такие голы в топовых клубах могут вообще… Я имею в виду там «Барселона», «Реал», я уже не говорю о сборной, если на чемпионате мира – вообще убирайтесь с командой», – сказал Бубнов.