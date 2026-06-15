Бубнов – о прогнозе экономиста на ЧМ-2026: «По дуркованию на 1-м месте с большим отрывом»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о прогнозе экономиста Йоахима Клемента на ЧМ-2026.

Согласно модели немца, Нидерланды в финале победят Португалию.

«Если португальцев допускаю, нидерландцев точно не допускаю. Нидерландцы даже в четвертьфинал не попадут. Он сумасшедший или пьяный был. Самое главное, я почитал его критерии, они просто смешны. Он бы по дуркованию был на первом месте с большим отрывом. Если угадает, повешусь в своей квартире. Ничем не рискую!» – сказал Бубнов.

Система прогнозирования Клемента объединяет макроэкономические и связанные с футболом показатели, включая ВВП на душу населения, численность населения, очки рейтинга ФИФА и факторы принимающей страны, например, среднюю температуру воздуха.

Он проводит симуляции, которые также включают переменную «удачи», поскольку считает, что случайность, форма команд и условия в день игры могут объяснить примерно половину от исхода одного события.