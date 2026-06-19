Бубнов – о сборной России на ЧМ-2026: «Даже Гаити бы не обыграли»

Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически оценил перспективы сборной России в случае участия в ЧМ-2026.
Команды Валерия Карпина не было в отборе чемпионата мира из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.
– Бразилия, Марокко, Россия, Гаити. Вот такая бы группа была. Что бы мы, Гаити не обыграли?
– Нет, Гаити бы не обыграли.
– Как?
– Вот так. Сейчас если бы мы с ними сыграли, даже в товарищеской игре, мы бы «сгорели». Плюс для нас очень тяжeлый климат. Поэтому нет.
Но это я так говорю. А когда нам разрешат [играть на международной арене] – пока неизвестно.
Сейчас только 15-летним пацанам разрешили. Вот тогда только получим объективную информацию.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Коммент.Шоу»