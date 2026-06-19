Бубнов – о сборной России на ЧМ-2026: «Даже Гаити бы не обыграли»

Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически оценил перспективы сборной России в случае участия в ЧМ-2026.

Команды Валерия Карпина не было в отборе чемпионата мира из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.

– Бразилия, Марокко, Россия, Гаити. Вот такая бы группа была. Что бы мы, Гаити не обыграли?

– Нет, Гаити бы не обыграли.

– Как?

– Вот так. Сейчас если бы мы с ними сыграли, даже в товарищеской игре, мы бы «сгорели». Плюс для нас очень тяжeлый климат. Поэтому нет.

Но это я так говорю. А когда нам разрешат [играть на международной арене] – пока неизвестно.

Сейчас только 15-летним пацанам разрешили. Вот тогда только получим объективную информацию.