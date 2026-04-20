  • Генич объяснил, почему Дзюба уйдет из «Акрона» с вероятностью 1000%

Генич объяснил, почему Дзюба уйдет из «Акрона» с вероятностью 1000%

Вчера, 09:52
11

Комментатор Константин Генич высказался о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«На мой взгляд, он на 1000% не останется в «Акроне». Я так думаю, если выйдет «Родина», этот клуб мог бы вполне его взять. Они [«Акрон» и Дзюба] уже друг от друга подустали чуть-чуть.

Дзюба не очень любит бороться за выживание, а «Родина» – это Москва. Мне кажется, что под занавес карьеры ему хочется, учитывая, что «Родина» собирается играть на «ВТБ Арене», играть не на искусственных полях. Думаю, в «Акроне» он уже не останется, а это единственная команда, которая его могла бы подхватить в РПЛ», – сказал Генич.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 23 матча, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776668565
Лучше расскажи про перспективы телят,от которых ты в восторге заходишься.И поздравляю с победой "Спартака"-тут ты на коне.
Ответить
Semenycch
1776668903
Генич очень упрощает ситуацию!
Ответить
алдан2014
1776671802
Дальше будет 10000000% ???
Ответить
За что бан ?
1776673457
Ему тренер не разрешает руки под одеялом держать , вот и сбежит .
Ответить
DeStar
1776673766
в целом дзюба до сих пор полезен - так что почему бы не поиграть? он как столб в штрафной еще и в 40 постоять может, а раз это работает, то для таких клубов как акрон, родина и тд и тп - это большой плюс
Ответить
aldo conte
1776674067
Прогноз хороший и правильный. Осталось только "Родине" прописаться в РПЛ.
Ответить
Alexander.saf
1776674421
А Родина захочет???
Ответить
gunstilzit
1776674568
Вроде писали что "Родина" в Химках играть будет.
Ответить
Чилим.
1776680821
У Генича с математикой ой как хреново. Максимальное значение процентов- 100. Остальное фантазии двоечников...
Ответить
