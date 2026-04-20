Генич объяснил, почему Дзюба уйдет из «Акрона» с вероятностью 1000%

Комментатор Константин Генич высказался о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«На мой взгляд, он на 1000% не останется в «Акроне». Я так думаю, если выйдет «Родина», этот клуб мог бы вполне его взять. Они [«Акрон» и Дзюба] уже друг от друга подустали чуть-чуть.

Дзюба не очень любит бороться за выживание, а «Родина» – это Москва. Мне кажется, что под занавес карьеры ему хочется, учитывая, что «Родина» собирается играть на «ВТБ Арене», играть не на искусственных полях. Думаю, в «Акроне» он уже не останется, а это единственная команда, которая его могла бы подхватить в РПЛ», – сказал Генич.