Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации в ЦСКА при Фабио Челестини.
– Что происходит с ЦСКА? Какой‑то разлад внутри команды?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Я много кому его задавал, и ответа пока никто не находит.
– Насколько Челестини вообще в ресурсе сейчас, на ваш взгляд?
– По моим ощущениям, он нервничает, поэтому команда так и выступает. Состояние, в котором пребывает тренер, передается игрокам. Очевидно, здесь такое есть.
- Накануне ЦСКА провел матч в Самаре – он завершился ничьей со счетом 1:1.
- Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.
- Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.
- Видеообзор матча с «Крыльями» можно посмотреть здесь.
- Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Манель Экспосито.
Источник: «Матч ТВ»