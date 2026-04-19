Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации в ЦСКА при Фабио Челестини.

– Что происходит с ЦСКА? Какой‑то разлад внутри команды?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Я много кому его задавал, и ответа пока никто не находит.

– Насколько Челестини вообще в ресурсе сейчас, на ваш взгляд?

– По моим ощущениям, он нервничает, поэтому команда так и выступает. Состояние, в котором пребывает тренер, передается игрокам. Очевидно, здесь такое есть.