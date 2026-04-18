РПЛ. ЦСКА благодаря автоголу спас ничью с «Крыльями Советов»

ЦСКА в 25-м туре чемпионата России снова потерял очки.

Армейцы на выезде не справились с «Крыльями Советов» – ничья 1:1.

Самарцы забили и в свои, и в чужие ворота – на 65-й и 75-й минутах.

Армейцы после зимней паузы потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ и рискуют опуститься на шестое место по итогам тура.

«Крылья» с 23 баллами находятся на 12-м месте в таблице лиги – рядом с зоной стыков.