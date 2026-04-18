  • РПЛ. ЦСКА благодаря автоголу спас ничью с «Крыльями Советов»

РПЛ. ЦСКА благодаря автоголу спас ничью с «Крыльями Советов»

18 апреля, 16:27
49

ЦСКА в 25-м туре чемпионата России снова потерял очки.

Армейцы на выезде не справились с «Крыльями Советов» – ничья 1:1.

Самарцы забили и в свои, и в чужие ворота – на 65-й и 75-й минутах.

Армейцы после зимней паузы потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ и рискуют опуститься на шестое место по итогам тура.

«Крылья» с 23 баллами находятся на 12-м месте в таблице лиги – рядом с зоной стыков.

Россия. Премьер-лига. 25 тур
Крылья Советов - ЦСКА - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - И. Олейников, 65; 1:1 - С. Божин, 75 (в свои ворота).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Чугунный скороход
Отскочили. Результативная ничья,хоть даже сами не забили. Чюлюстини хоть понимает, что у него все по 3,14зде идёт!
rash1959
может это начало подготовки к кубку, заманивают?
slavа0508
Кони сдулись ...больше сейчас на пони похожи ...
Mirak92
В следующем матче, когда наш состав отбавлять будут. На фон трек Маски Шоу включить, а и вовсе Деревню дураков.
Niklas80
Мля, продолжается падение орла и сокола.(
рылы
чёт вспоминается мне позорный клуп спартаг) по осени при станковиче всё было зашибись, манфреда гыгыльда летала по полю и даже оформляла покер, запросто так. и всё поломало зимнее трансферное окно, когда привезли не пришей кобыле хвост - ливая и солари. третьесортный зулус стал самой дорогостоящей покупкой за всю историю клуба - следовательно, на лавку его не посадишь, нужно выпускать. схему лысого поломал мошенник кахигаыч. так вот, к чему это я. кто у нас зимой устроил тотальный закуп? пока все бухали на новогодних - кони каждый день кого-то подписывали. схему сами себе поломали, теперь в конюшне капитальный тарасятник наступил.
zigbert
Более строже в обороне сыграли Крылья. В целом была равная игра. У ЦСКА проблемы с составом. В обороне не все оказалось надёжно. У Лусиано не пошла игра. Баринов пока не отвечает высоким требованиям ,допустил результативную ошибку.
BRO_football
Позор! Свинорылых вперёд себя пропустят!
Hector вернулся
Где то за углом ржёт одинокий клинер!
Marshall1956
Баринов сто процентный игрок запаса,когда выходит в игре все рушится.И не понимаю почему маринуют Алвеса видно что игрок основы.
