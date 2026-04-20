Рейтинг клубов РПЛ по тратам на зарплаты

Составлен рейтинг клубов РПЛ по суммам, потраченным в 2025 году на зарплаты всех сотрудников.

В общей сложности они составили 56,39 млрд рублей, в среднем – 3,52 на клуб.

В рейтинг лидирует «Зенит», а второе место занимает «Спартак». Их траты на зарплаты составляют треть от общей суммы (34%).

Рейтинг клубов по тратам на зарплаты в РПЛ:

1. «Зенит» – 10,03 миллиарда рублей;

2. «Спартак» – 9,39;

3. «Динамо» – 6,19;

4. «Локомотив» – 5,29;

5. «Краснодар» – 5,04;

6. ЦСКА – 4,36;

7. «Рубин» – 3,09;

8. «Сочи» – 2,11;

9. «Крылья Советов» – 1,63;

10. «Пари НН» – 1,6;

11. «Ахмат» – 1,59;

12. «Ростов» – 1,53;

13. «Балтика» – 1,46;

14. «Оренбург» – 1,3;

15. «Акрон» – 0,97;

16. «Динамо Мх» – 0,84.