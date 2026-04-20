Рейтинг клубов РПЛ по тратам на зарплаты

Вчера, 09:38
33

Составлен рейтинг клубов РПЛ по суммам, потраченным в 2025 году на зарплаты всех сотрудников.

В общей сложности они составили 56,39 млрд рублей, в среднем – 3,52 на клуб.

В рейтинг лидирует «Зенит», а второе место занимает «Спартак». Их траты на зарплаты составляют треть от общей суммы (34%).

Рейтинг клубов по тратам на зарплаты в РПЛ:

1. «Зенит» – 10,03 миллиарда рублей;

2. «Спартак» – 9,39;

3. «Динамо» – 6,19;

4. «Локомотив» – 5,29;

5. «Краснодар» – 5,04;

6. ЦСКА – 4,36;

7. «Рубин» – 3,09;

8. «Сочи» – 2,11;

9. «Крылья Советов» – 1,63;

10. «Пари НН» – 1,6;

11. «Ахмат» – 1,59;

12. «Ростов» – 1,53;

13. «Балтика» – 1,46;

14. «Оренбург» – 1,3;

15. «Акрон» – 0,97;

16. «Динамо Мх» – 0,84.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Сочи» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 21 апреля 2026
«Спартак» сохранит легионера, которым интересуются в Турции 1
Радимов раскритиковал Евсеева за флэш-интервью
Источник: телеграм-канал «Good Sport || Игорь Сергеев»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Локомотив Краснодар ЦСКА Рубин Сочи Крылья Советов Пари НН Ахмат Ростов Балтика Оренбург Акрон Динамо Мх
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1776670975
Нужно всем расходы уровня махачкалинцев и тогда заживем
Ответить
lek!
1776671344
Ожидал Махачкалинцев на последнем месте , что так у них все плохо не думал )
Ответить
Чермындыр
1776671801
Все почему то про Зенит, да про Спартак, но никто про Сочи. Вот где баблище моется!
Ответить
suchi-69
1776672335
Второе место у убытков
Ответить
Дубина
1776673304
Если шо уже как 15-й год блохи в + от продаж вентиля с халком))) Они за эти деньги доси дуранов и прочих чукч покупают)))) ЗПРФ!! Табор.
Ответить
JIEGEHDA
1776673929
Да да . ЦСКА и Краснодар платят в сумме столько сколько Спердак . А потом они плачут из-за бабок Газпрома . А сами что ? Наверно стабильно вторые . В финалах кубков и суперкубков только от Зенита вылетают.
Ответить
Бумбраш
1776675026
Как считал то этот горе ТГ канал? Аналом?
Ответить
АЛЕКС 58
1776677222
Лучше бы составили рейтинг клубов больше заплативших судьям
Ответить
bashnat013
1776677252
Судя по цифрам чтоб возродить футбол в России нужен лимит максимум 1 миллиард на команду !И станет интересно смотреть футбол!
Ответить
Чилим.
1776681053
По этой таблице Зениту и надо праздновать юбилей. Другого первого места у них не будет
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» заинтересовался полузащитником «Крузейро»
08:42
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
12
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
4
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
6
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
