Радимов – о конфликте с Талалаевым: «Возможно, он был неравнодушен к Булановой»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов ответил на вопрос о причинах конфликта с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Даже не собираюсь выяснять, почему он так отреагировал на мое обращение. Это его проблема. Весна на дворе. Талалаеву не понравилось, что его назвали Андрюша? Просто, глядя на Андрюшу, я так и говорю. И по-моему, я сделал это с улыбкой и по-доброму.

Общаться и встречаться с ним мне точно не за чем. Талалаев – 864-я проблема в моей жизни после: накормить детей, увидеть родителей, сходить с женой в кино и покормить собаку. Почему он вообще так отреагировал, вопрос к нему. Выяснять что-то в прямом эфире я тоже не собираюсь.

Что касается его слов про 22 года, то я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл «Спартак» с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет.

Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию. Может, еще что-то было, но я не знаю», – сказал Радимов.