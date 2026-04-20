  Радимов – о конфликте с Талалаевым: «Возможно, он был неравнодушен к Булановой»

Радимов – о конфликте с Талалаевым: «Возможно, он был неравнодушен к Булановой»

Вчера, 12:23
11

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов ответил на вопрос о причинах конфликта с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Даже не собираюсь выяснять, почему он так отреагировал на мое обращение. Это его проблема. Весна на дворе. Талалаеву не понравилось, что его назвали Андрюша? Просто, глядя на Андрюшу, я так и говорю. И по-моему, я сделал это с улыбкой и по-доброму.

Общаться и встречаться с ним мне точно не за чем. Талалаев – 864-я проблема в моей жизни после: накормить детей, увидеть родителей, сходить с женой в кино и покормить собаку. Почему он вообще так отреагировал, вопрос к нему. Выяснять что-то в прямом эфире я тоже не собираюсь.

Что касается его слов про 22 года, то я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл «Спартак» с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет.

Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию. Может, еще что-то было, но я не знаю», – сказал Радимов.

  • Между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар»«Балтика» (2:2).
  • Певица Татьяна Буланова была женой Радимова. Они расстались в 2016 году.

Еще по теме:
Радимов раскритиковал Евсеева за флэш-интервью 5
Генич раскрыл подробности конфликта Талалаева с Радимовым 9
Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире: «Следи за языком» 29
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1776677576
Юродивого Буланова слишком много,в каждой бочке затычка,кроме своей помойки. Чипсоеда Андрюшкой называй!
Ответить
ScarlettOgusania
1776678667
как поссорились Андрюшка с Владюшкой...)) как дети малые, все в СМИ тащат...
Ответить
Интерес
1776679403
Распирает от самомнения и неумеренного потребления нездоровой пищи и поганых спиртных напитков.Пей рашен водка и рашен селёдка закусывай!.
Ответить
шахта Заполярная
1776679720
Видать хорошо вставило родимчику, что он не как успокоится не может.
Ответить
...уефан
1776680823
...ты б ещё его в прямом эфире Андейкой назвал и для тебя погас бы свет в студии, для тебя одного, Владюшечка...
Ответить
Strig
1776681478
смешно и глупо
Ответить
Romeo 123
1776686506
Это до Балтики талалаев был андрюшей и по совместительству переводчиком .
Ответить
Spartak_forv@
1776687282
Андрюша запал на Танюшу, но она выбрала Владюшу
Ответить
За что бан ?
1776690748
У Талалайки детские комплексы + чего то оттяпали ему в больничке под наркозом . Переживает ,бесится .
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» заинтересовался полузащитником «Крузейро»
08:42
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
12
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
4
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
6
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
Все новости
