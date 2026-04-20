Зобнин рассказал об интересном разговоре с Ловчевым

Вчера, 00:25
8

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о своем юбилейном матче за клуб.

  • 32-летний россиянин сегодня сыграл с «Ахматом». Эта встреча стала для него 300-й за «Спартак».
  • Зобнин – 12-й игрок, проведший за красно-белых 300 игр. На 11-й строчке Евгений Ловчев с 304 матчами.

– Ты провел за «Спартак» 300 матчей, что дальше?

– Сейчас мысли о командных целях. Если говорить про меня, есть шанс догнать Ловчева. Мы с ним поговорили. Состоялся интересный разговор (смеется).

– Нашумело твое высказывание, что «Спартак» надо оценивать скромнее. Поясни его.

– Мы на четвертом месте, но не надо петь дифирамбы. Всего лишь одна победа в 25-м туре. Двигаемся дальше, настраиваемся дальше. Превозносить нас не надо. Я от своих слов не отказываюсь.

– На какой позиции ты еще не играл?

– Вратарь.

– Это твоя мечта?

– Может, сыграю как-нибудь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Ловчев Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sky Spartak
1776634740
Да уже и не превозносят вас....с такими местами то..
Ответить
алдан2014
1776643505
О чем говорили то?? Тема груди не раскрыта
Ответить
Бумбраш
1776652133
И что за разговор? Интрига..
Ответить
Прокс
1776658377
Это только одна победа,а нас не дооценивают,а надо петь дифирамбы,мы пока на 4 месте,а будем опять на 6-м....Зобня!!!
Ответить
СильныйМозг
1776659739
Вроде взрослый парень, а в секте до 5 со скольки лет можно считать? Ему еще нельзя? Место то, у спартака пятое.
Ответить
Бумбраш
1776662908
Разговор зобы с ловчевым,а зачем лазурные гомо-лодики то понабежали? сразу не ветке тухлятиной и прпастиной завоняло..пущай газпрём выделит денежку и поможет всякую вшивоту
Ответить
zigbert
1776679870
Ну очень интересный разговор получился.
Ответить
