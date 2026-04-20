Зобнин рассказал об интересном разговоре с Ловчевым

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о своем юбилейном матче за клуб.
- 32-летний россиянин сегодня сыграл с «Ахматом». Эта встреча стала для него 300-й за «Спартак».
- Зобнин – 12-й игрок, проведший за красно-белых 300 игр. На 11-й строчке Евгений Ловчев с 304 матчами.
– Ты провел за «Спартак» 300 матчей, что дальше?
– Сейчас мысли о командных целях. Если говорить про меня, есть шанс догнать Ловчева. Мы с ним поговорили. Состоялся интересный разговор (смеется).
– Нашумело твое высказывание, что «Спартак» надо оценивать скромнее. Поясни его.
– Мы на четвертом месте, но не надо петь дифирамбы. Всего лишь одна победа в 25-м туре. Двигаемся дальше, настраиваемся дальше. Превозносить нас не надо. Я от своих слов не отказываюсь.
– На какой позиции ты еще не играл?
– Вратарь.
– Это твоя мечта?
– Может, сыграю как-нибудь.
Источник: «Спорт-Экспресс»