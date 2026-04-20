Зобнин рассказал об интересном разговоре с Ловчевым

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о своем юбилейном матче за клуб.

32-летний россиянин сегодня сыграл с «Ахматом». Эта встреча стала для него 300-й за «Спартак».

Зобнин – 12-й игрок, проведший за красно-белых 300 игр. На 11-й строчке Евгений Ловчев с 304 матчами.

– Ты провел за «Спартак» 300 матчей, что дальше?

– Сейчас мысли о командных целях. Если говорить про меня, есть шанс догнать Ловчева. Мы с ним поговорили. Состоялся интересный разговор (смеется).

– Нашумело твое высказывание, что «Спартак» надо оценивать скромнее. Поясни его.

– Мы на четвертом месте, но не надо петь дифирамбы. Всего лишь одна победа в 25-м туре. Двигаемся дальше, настраиваемся дальше. Превозносить нас не надо. Я от своих слов не отказываюсь.

– На какой позиции ты еще не играл?

– Вратарь.

– Это твоя мечта?

– Может, сыграю как-нибудь.