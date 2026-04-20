Титов сравнил «Зенит» с собакой породы алабай

Бывший полузащитник «Спартака». Егор Титов oценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ.

– На ваш взгляд, «Зенит» показывает чемпионскую игру? Победа в той же Махачкале вызывает вопросы. Нелепый автогол, перед этим пенальти, который Соболев не забил. Не слабовато для чемпиона?

– Такие матчи есть и будут. Сегодня этот «Зенит» – не тот. У команды не тот чемпионский состав, как 5-7 лет назад. Нет явного креативного лидера, какими были Халк или Малком. Есть набор качественных бразильцев, которые пока, как мне кажется, не могут себя найти. Вот мы и видим, что нет оптимального состава, который выходит и делает результат. Поэтому играть можно и с «Зенитом». Уверен, еще будут сюрпризы.

Но, в год столетия, как мы говорим, «Зениту» это чемпионство нужно. «Зенит» – как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит. Думаю, что после ничьей «Краснодара» с «Балтикой» процентов на 90 «Зенит» будет чемпионом, то есть такое преимущество «Зенит» уже не упустит.