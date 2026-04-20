Титов сравнил «Зенит» с собакой породы алабай

Вчера, 11:12
22

Бывший полузащитник «Спартака». Егор Титов oценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ.

– На ваш взгляд, «Зенит» показывает чемпионскую игру? Победа в той же Махачкале вызывает вопросы. Нелепый автогол, перед этим пенальти, который Соболев не забил. Не слабовато для чемпиона?

– Такие матчи есть и будут. Сегодня этот «Зенит» – не тот. У команды не тот чемпионский состав, как 5-7 лет назад. Нет явного креативного лидера, какими были Халк или Малком. Есть набор качественных бразильцев, которые пока, как мне кажется, не могут себя найти. Вот мы и видим, что нет оптимального состава, который выходит и делает результат. Поэтому играть можно и с «Зенитом». Уверен, еще будут сюрпризы.

Но, в год столетия, как мы говорим, «Зениту» это чемпионство нужно. «Зенит» – как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит. Думаю, что после ничьей «Краснодара» с «Балтикой» процентов на 90 «Зенит» будет чемпионом, то есть такое преимущество «Зенит» уже не упустит.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 55 очками после 25 туров. «Краснодар» идет 2-м с 54 баллами.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Интерес
1776673756
***** породы алабай.
Ответить
Бумбраш
1776675419
Зинка -это сельдереевый мопс))))
Ответить
Alexander.saf
1776675831
Алабай старый и без зубов
Ответить
Павелий
1776677467
Зенит - это моська, которая лает на всех подряд. И сильно надоела.
Ответить
Дубина
1776677974
Чукчи газпромовские локо проиграют))))
Ответить
Чилим.
1776680636
Правильнее будет:Миллер– как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит. А Зенит- это просто дорогая игрушка в руках этого толстосума.
Ответить
DeStar
1776681210
ну хз, у зенита вперед и локо и цска и оба в гостях, да и ахмат могет, так что "не отпустит" - слишком высокомерно, зенит сейчас так играет что и матч с ростовом могут не забрать
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776682878
Какой же это нелепый гол? Отличный проход молодого пацанчика и шикарный прострел вдоль ворот. Если бы не автогол, то мяч попал бы в следующего, в Соболева. Там свояк зашёл бы от него. Гыгыгы
Ответить
ОК, Зенит!
1776693788
Соболев - позор российского футбола. Просто достал своей тупостью и неповоротливостью. Продать. Не дожидаясь перитонита. Но! Зенит - Чемпион!
Ответить
subbotaspartak
1776693887
Порода тут не причём, собака...
Ответить
