«Сочи» расстанется с двумя африканцами

«Сочи» в летнее трансферное окно покинут вингер Франсуа Камано и защитник Яхья Аттиат-Алла.

Клуб не захотел продлевать с гвинейским игроком атаки контракт, срок которого рассчитан до 30 июня. Марокканского защитника «Сочи» уже выставил на продажу и хочет получить за него от 800 тысяч до 1 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Аттиат-Алла боится играть в Сочи из-за атак БПЛА и не хочет возвращаться в Россию.