«Сочи» расстанется с двумя африканцами

«Сочи» в летнее трансферное окно покинут вингер Франсуа Камано и защитник Яхья Аттиат-Алла.
Клуб не захотел продлевать с гвинейским игроком атаки контракт, срок которого рассчитан до 30 июня. Марокканского защитника «Сочи» уже выставил на продажу и хочет получить за него от 800 тысяч до 1 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Аттиат-Алла боится играть в Сочи из-за атак БПЛА и не хочет возвращаться в Россию.
- 29-летний Камано в этом сезоне провел 15 матчей за «Сочи», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- 31-летний Аттиат-Алла сыграл в этом сезоне 9 игр за клуб, отметился 1 ассистом. Срок его контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Legalbet