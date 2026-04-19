В «Балтике» оценили 2:2 с «Краснодаром»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев подвел итоги матча с «Краснодаром».

Команды сыграли в 25-м туре РПЛ со счетом 2:2.

Калининградцы вели 2:1 и упустили победу на 92-й минуте.

«Балтика» набрала 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

– Несмотря на упущенную на последних минутах победу, как оцениваете этот матч?

– С точки зрения игры – положительно. Удавалось обороняться, проводить быстрые атаки, не хватило завершения. В первом тайме могли забивать два, во втором могли забивать еще два, тогда было бы полегче. Ребят отдали все, они большие молодцы, двигаемся дальше.

– Что по вашему мнению пошло не так в эпизоде со вторым голом?

– Куча‑мала, мяч отскочил к игроку соперника. Ключевой эпизод – падение Андерсона. Нужно было быстро встать, сориентироваться, но он не смог это сделать, а игрок «Краснодара» сумел. Такое бывает, ничего сверхтактического в этом эпизоде нет.

– Есть ли у вас установка доигрывать до конца, даже если кажется, что эпизод заигран?

– Конечно. В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают.