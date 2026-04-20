«Не буду носить никогда в жизни»: фанат «Зенита» наотрез отказался от майки Соболева

Болельщику «Зенита» возле «Газпром Арены» предложили бесплатно майку нападающего команды Александра Соболева.
Фанат сине-бело-голубых заявил, что не одобряет Соболева, и носить майку с его фамилией отказывается.
- 29-летний Соболев в 2026 году провел за «Зенит» 10 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- В этих играх петербуржцы одержали 7 побед при 1 поражении и 2 ничьих, в том числе с 1 проигрышем по пенальти.
- Соболев пришел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака». За игрока заплатили 10 миллионов евро. Зенитовский вираж сразу выступил против Александра.
- «Зенит» идет в РПЛ первым.
- Команда проводит 100-й сезон, претендуя на чемпионство.
