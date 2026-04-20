Радимов раскритиковал Евсеева за флэш-интервью

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ответы главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева в послематчевых интервью.

Специалист односложно отвечал и игнорировал некоторые вопросы до и после домашнего матча 25‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Я с Вадимом Евсеевым в очень хороших отношениях. Мы давно дружим. Но скажу, что это неправильно. Ты представляешь целый регион во время футбола, люди смотрят на тебя по телевизору. Ты играешь для зрителей и говоришь для зрителей. Это надо понимать. Думаю, Вадиму и в клубе скажут, и он сам всe поймет», – сказал Радимов.