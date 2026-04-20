Радимов раскритиковал Евсеева за флэш-интервью

Вчера, 08:44
5

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ответы главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева в послематчевых интервью.

Специалист односложно отвечал и игнорировал некоторые вопросы до и после домашнего матча 25‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Я с Вадимом Евсеевым в очень хороших отношениях. Мы давно дружим. Но скажу, что это неправильно. Ты представляешь целый регион во время футбола, люди смотрят на тебя по телевизору. Ты играешь для зрителей и говоришь для зрителей. Это надо понимать. Думаю, Вадиму и в клубе скажут, и он сам всe поймет», – сказал Радимов.

  • Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
  • После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
  • После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Радимов Владислав Евсеев Вадим
Комментарии (5)
ilich55
1776667135
В 50 лет надо понимать? Горбатого могила исправит. P.S. В новом сезоне Евсеева в Динамо не будет....
bset
1776668980
Я думаю все прекрасно понимали, кого нанимают - человека с характером. У этого и плюсы, и минусы свои есть
Интерес
1776669010
Талалай начистил морду Радиму, и тот сразу исправился, назвав Евсеева Вадимом, а не Вадиком.Ещё пару мордотыков-и отчества вспомнит! А то всё -Ваньки да Петьки ,в возрасте под-за пятьдесят.
порт
1776669084
Если мат запретили, а других слов он не знает, вот и приходиться молчать.
Бумбраш
1776675531
Булансов как и гнидыч рано или поздно докукарекается
