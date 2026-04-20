Радимов раскритиковал Евсеева за флэш-интервью

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ответы главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева в послематчевых интервью.
Специалист односложно отвечал и игнорировал некоторые вопросы до и после домашнего матча 25‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Я с Вадимом Евсеевым в очень хороших отношениях. Мы давно дружим. Но скажу, что это неправильно. Ты представляешь целый регион во время футбола, люди смотрят на тебя по телевизору. Ты играешь для зрителей и говоришь для зрителей. Это надо понимать. Думаю, Вадиму и в клубе скажут, и он сам всe поймет», – сказал Радимов.
- Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
- После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
- После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.
