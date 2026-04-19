«Зенит» вышел на первое место в РПЛ спустя больше года

В воскресенье, 19 апреля, завершилась программа 25-го тура РПЛ, по результатам которого в турнирной таблице сменился лидер.

«Зенит» набрал 55 очков после победы над «Динамо Мх» и поднялся на первое место.

«Краснодар» с 54 очками опустился на вторую строчку после ничьей с «Балтикой».

Для команды Сергея Семака это первое восхождение на первое место в текущем розыгрыше РПЛ. «Зенит» не лидировал в чемпионате России больше года – последний раз петербуржцы находились на вершине таблицы в марте 2025 года после 19-го тура прошлого сезона.