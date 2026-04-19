«Зенит» вышел на первое место в РПЛ спустя больше года

19 апреля, 21:46
34

В воскресенье, 19 апреля, завершилась программа 25-го тура РПЛ, по результатам которого в турнирной таблице сменился лидер.

«Зенит» набрал 55 очков после победы над «Динамо Мх» и поднялся на первое место.

«Краснодар» с 54 очками опустился на вторую строчку после ничьей с «Балтикой».

Для команды Сергея Семака это первое восхождение на первое место в текущем розыгрыше РПЛ. «Зенит» не лидировал в чемпионате России больше года – последний раз петербуржцы находились на вершине таблицы в марте 2025 года после 19-го тура прошлого сезона.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
FROLL007
1776626369
Правильнее будет сказать Зенит возвратился на 1 место. Гыгыгы
bobsan
1776626591
Пацаны,очко то беречь надо.
aaaaahhhh
1776626985
вывели на первое место.
СильныйМозг
1776628037
Фся мАсква скорбит!
Евграф
1776628288
Ну и ладно! Ссать на коров!!!
Евграф
1776628405
Зенит Велик!!!
anatolich72
1776629551
С таким количеством левых пеналей, не удивительно
ySS
1776630420
Милер велик, 12 пенальти за сезон уже, ещё 3 и Ростов догонят)
Plyash
1776633249
Похоже , это уже чемпионство . Только если больше не назначать пенальти в пользу Зенита , с игры у него лучше получается . Удачи .
Бумбраш
1776643560
Давайте писать и говорить правильно " зинку наконец то вытащили на первое место"
