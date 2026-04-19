В «Спартаке» озвучили позицию клуба по новому лимиту на легионеров

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался на тему нового лимита на легионеров в РПЛ.
– Обязательно примем участие во встрече с министром. Все клубы примут участие.
– Какова ваша позиция?
– Позицию мы озвучим на встрече (с министром) со всем уважением. Ждем конструктивного диалога. «Спартак» готов к новому лимиту. Вы знаете, мы готовы к разному развитию событий.
- Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
- Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».
Источник: «Матч ТВ»