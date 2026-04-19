Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл дома «Лиону» (1:2)

«ПСЖ» потерпел домашнее поражение от «Лиона» в 30-м туре Лиги 1. Встреча закончилась со счетом 1:2.

Нападающий «Лиона» Эндрик, выступающий на правах аренды из «Реала», отметился голом и результативной передачей.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«ПСЖ» с 63 очками лидирует в чемпионате Франции. Отрыв от «Ланса» составляет одно очко.