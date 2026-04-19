Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл дома «Лиону» (1:2)

«ПСЖ» потерпел домашнее поражение от «Лиона» в 30-м туре Лиги 1. Встреча закончилась со счетом 1:2.
Нападающий «Лиона» Эндрик, выступающий на правах аренды из «Реала», отметился голом и результативной передачей.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
«ПСЖ» с 63 очками лидирует в чемпионате Франции. Отрыв от «Ланса» составляет одно очко.
Франция. Лига 1. 30 тур
ПСЖ - Лион - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Эндрик, 6; 0:2 - А. Морейра, 18; 1:2 - Х. Кварацхелия, 90+4.
Незабитые пенальти: Г. Рамуш, 33 - нет.
