Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Балтика». Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Петров И; Андраде, Ласерда, Титков, Бевеев, Филин, Беликов, Петров М.

Главный тренер: Андрей Талалаев

