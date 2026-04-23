  • Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»

Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»

Сегодня, 16:15
8

Судейский департамент РФС дал оценку спорному решению арбитра Кирилла Левникова в игре 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».

Рефери не поставил пенальти на 37-й минуте в ворота южан за предполагаемую игру рукой.

«Попадание мяча в руку Лукаса Оласы не является нарушением правил. Игроки находились в борьбе за позицию, и рука Оласы была в нормальном положении для данного единоборства.

Мяч, после того, как в него сыграл Николай Титков, попал в руку Оласы с короткого расстояния. Мяч для Оласы был неожиданным, он не имел возможности избежать контакта руки и мяча.

ВАР проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», – к такому выводу пришли в департаменте.

  • Итог матча – ничья 2:2.
  • Левников – судья из Санкт-Петербурга.
  • «Краснодар» уступил лидерство в чемпионате «Зениту» из-за потери очков.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Кирилл Левников
волчарик
1776950713
Казнить нельзя помиловать. А в запятой все наше судейство.
Strige
1776951158
Ахахах.. судейский департамент, ну зачем так позорится? Уже все бывшие судьи, кто не из вашей кормушки сказали чистый пенальти.. И почему в других, менее очевидный ставится и вы опять говорите, что судья прав? )))
Lenin26
1776953918
Кто бы сомневался)))Трактуют так как хотят "рука Оласы была в нормальном положении для данного единоборства"вот как это понять!?!?!Это звучит как:Ты дурак-Почему?-потому что я так сказал.Где обоснования,где чёткие формулировки,где граница в конце концов нормального положение,а где не нормального.Удаление Педро,судья свистит и удаляет и это в решающем матче чемпионата,а потом признают ошибку и всё нормально у них,нет проблем,здесь руки нет,а вот во вчерашнем матче Локо-Зенит при идентичной ситуации ставят,ну как так то,что вообще происходит в судейском корпусе!?!?!Как они проводят семинары и обучения если из раза в раз идентичные ситуации трактуют по разному!?!?!
Кузьмич на трибуне
1776955823
Я не вижу ни какой разницы, между рукой Олассы и рукой Дивеева. Я понимаю три разновидности игры рукой Умышленно ( рука Бога у Марадоны)-это чистая красная если это игрок обороны и в штрафной, это пенальти. Рука не умышленная, но отставленная в сторону( увеличивает площадь тела). Мяч меняет направление полета после контакта с рукой. Это пенальти но без карточки. Рука прижатая к корпусу, и не увеличивает площадь тела. Это не наказуемо и игра продолжается.
Император 1
1776957361
Кто бы сомневался
Garrincha58
1776958428
Главу этого департамента департировать из России
Интерес
1776960491
Кто бы сомневался , что будет такой вердикт?
