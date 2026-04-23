Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»

Судейский департамент РФС дал оценку спорному решению арбитра Кирилла Левникова в игре 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».

Рефери не поставил пенальти на 37-й минуте в ворота южан за предполагаемую игру рукой.

«Попадание мяча в руку Лукаса Оласы не является нарушением правил. Игроки находились в борьбе за позицию, и рука Оласы была в нормальном положении для данного единоборства.

Мяч, после того, как в него сыграл Николай Титков, попал в руку Оласы с короткого расстояния. Мяч для Оласы был неожиданным, он не имел возможности избежать контакта руки и мяча.

ВАР проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», – к такому выводу пришли в департаменте.