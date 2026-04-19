«Спартак» в домашнем матче обыграл «Ахмат» в рамках 25 тура РПЛ, итоговый счет 3:1.

На 21‑й минуте хозяева открыли счeт: Маркиньос отдал передачу на Эсекьеля Барко, который с линии штрафной пробил точно в правый дальний угол.

Спустя семь минут Пабло Солари ворвался в штрафную справа и прострелил во вратарскую, где Маркиньос пяткой отправил мяч в ворота.

На 40‑й минуте Жедсон после тонкой передачи пяткой от Маркиньоса сместился к линии штрафной и мощным ударом по высокой дуге поразил дальний угол.

Уже на 41‑й минуте Максим Самородов добежал до границы штрафной и точным ударом слева в ближний правый угол сократил разницу в счeте.

