  • «Спартак» назвали самой яркой командой весны по тренерским решениям

«Спартак» назвали самой яркой командой весны по тренерским решениям

Вчера, 11:35
16

Комментатор Тимур Журавель высказался об игре «Спартака».

– «Спартак» точно самая яркая команда этой весны по тренерским решениям. Никто не мог предположить, что Карседо будет так фантазировать с позициями игроков. Помнится, так делал Деян Станкович, но у него в этом не было осмысленности, складывалось ощущение, что это просто какой‑то хаос. Карседо как тренер в футболе явно понимает больше.

Игра Жедсона сначала справа, а потом слева в обороне выглядит полным сумасбродством, но это неплохо сработало, то есть испанец не боится разрывать шаблоны, предлагать футболистам нетипичные роли и требовать от них чего‑то такого, что они от себя сами не ждали показать. Да, подобное может сильно ударить, если не будет работать, но пока мы видим, что эти шаги скорее работают.

– В СМИ то и дело появляются слухи о желании Жедсона уехать из России. Гол «Ахмату» говорит об обратном?

– Он игрок атаки, но, выйдя слева в обороне, побежал вперед. С Маркиньосом у них классная комбинация получилась. Думаю, Жедсон вряд ли доволен ролью в обороне, наверное, это понимает и Карседо, давая ему свободу в атаке, и футболист этим пользуется.

Юрий Жирков тоже вряд ли был доволен, когда его перевели на позицию крайнего защитника, а в итоге зажег там невероятно. С Жедсоном же перемены более интересные, он всe же не фланговый игрок, но на этой позиции реализует свои атакующие амбиции.

  • Хуан Карлос Карседо работает главным тренером красно-белых с 5 января.
  • Под его руководством «Спартак» в 7 матчах чемпионата России набрал 16 очков и поднялся на 5-е место.
  • В 25‑м туре РПЛ москвичи дома обыграли «Ахмат» (3:1), полузащитник Жедсон Фернандеш вышел на позиции крайнего защитника и отметился голом.

Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Фернандеш Жедсон Карседо Хуан Карлос
Комментарии (16)
Интерес
1776848258
Поклонники сумасбродных решений ждут Жедсона на посту вратаря.Остальное увидим завтра.
...уефан
1776850570
...заткните, кто-нибудь этого редкозубого хоббита!...
andr45
1776855717
ЖУРавель, диктор «У Спартака в очередной раз очень плохо. Многим причастным к кипрскому футболу известно, что Карседо — который плохо реагирует на любое давление. Карседо не протянет и двух прессух. В лице Станковича нашли большую футбольную персону, но пустого тренера. Тут получат еще и неумелого управленца. Что-то в спартаковском поиске постоянно не так»
алдан2014
1776856178
Карседо неплохо управляет,мне нравится. В отличии от предыдущего,самовлюблённого психа,тренерскую работу видно,видно ,что игроки с желанием играют
Евграф
1776859280
И самой позорной командой весны!!! Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!!!
suchi-69
1776864169
В смысле, в Тарасофке пуканы горят ?
БеZуМныЙ
1776864922
Ярко ноют они, когда их дерут.
alefreddy
1776872891
перекрасились а то кого в команду пригласили никакого тренера
