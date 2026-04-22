«Спартак» назвали самой яркой командой весны по тренерским решениям

Комментатор Тимур Журавель высказался об игре «Спартака».

– «Спартак» точно самая яркая команда этой весны по тренерским решениям. Никто не мог предположить, что Карседо будет так фантазировать с позициями игроков. Помнится, так делал Деян Станкович, но у него в этом не было осмысленности, складывалось ощущение, что это просто какой‑то хаос. Карседо как тренер в футболе явно понимает больше.

Игра Жедсона сначала справа, а потом слева в обороне выглядит полным сумасбродством, но это неплохо сработало, то есть испанец не боится разрывать шаблоны, предлагать футболистам нетипичные роли и требовать от них чего‑то такого, что они от себя сами не ждали показать. Да, подобное может сильно ударить, если не будет работать, но пока мы видим, что эти шаги скорее работают.

– В СМИ то и дело появляются слухи о желании Жедсона уехать из России. Гол «Ахмату» говорит об обратном?

– Он игрок атаки, но, выйдя слева в обороне, побежал вперед. С Маркиньосом у них классная комбинация получилась. Думаю, Жедсон вряд ли доволен ролью в обороне, наверное, это понимает и Карседо, давая ему свободу в атаке, и футболист этим пользуется.

Юрий Жирков тоже вряд ли был доволен, когда его перевели на позицию крайнего защитника, а в итоге зажег там невероятно. С Жедсоном же перемены более интересные, он всe же не фланговый игрок, но на этой позиции реализует свои атакующие амбиции.