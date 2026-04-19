Глава «Ахмата» – о поражении от «Спартака»: «Играла одна команда»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о поражении от «Спартака» (1:3) в 25-м туре РПЛ.
«Итог на табло. Играла одна команда, старался и хотел больше победить «Спартак».
Не буду говорить, что играли беспомощно. Но ожидали другого», – сказал Айдамиров.
- «Спартак» поднялся в топ-4. «Ахмат» занимает девятую строчку.
- Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в 2007-2008 годах работал в «Спартаке».
- Впереди у «Спартака» домашний матч с «Краснодаром». Он состоится 23 апреля на «Лукойл Арене».
Источник: «Матч ТВ»