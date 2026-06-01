Канчельскис спрогнозировал чемпиона РПЛ-2026/27

Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» защитит титул чемпионов России в следующем сезоне.
«У «Спартака» сейчас эйфория после победы в Кубке России. Имеют на это право.
Конечно, после такого успеха все будут рассказывать, что команда пойдeт за чемпионством в следующем сезоне. Ну она-то, может, и действительно пойдeт, но РПЛ-2026/27 выиграет всe равно «Зенит».
Нынешний «Зенит» – это команда-династия. А у сегодняшнего «Спартака» пока только локальный успех.
Нет уверенности, что у них уже в следующем сезоне получится выиграть РПЛ. Но навязать большую борьбу, чем в прошедшем сезоне, они способны», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» становился чемпионом в 7 из 8 последних сезонов.
- В 2025 году гегемонию сине-бело-голубых прервал «Краснодар».
Источник: «Советский спорт»