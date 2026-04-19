  РПЛ. «Спартак» уверенно справился с «Ахматом» Черчесова (3:1) и поднялся в топ-4

РПЛ. «Спартак» уверенно справился с «Ахматом» Черчесова (3:1) и поднялся в топ-4

19 апреля, 19:01
128

«Спартак» в 25-м туре РПЛ победил дома «Ахмат». Результат был обеспечен в первом тайме.

Единственный гол у «Ахмата» забил футболист сборной Казахстана Максим Самородов.

«Спартак» поднялся в топ-4. «Ахмат» занимает девятую строчку.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в 2007-2008 годах работал в «Спартаке».

Впереди у «Спартака» домашний матч с «Краснодаром». Он состоится 23 апреля на «Лукойл Арене».

Россия. Премьер-лига. 25 тур
Спартак - Ахмат - 3:1 (6:2) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Э. Барко, 21; 2:0 - Э. Барко, 21; 3:0 - Маркиньос, 28; 4:0 - Маркиньос, 28; 5:0 - Ж. Фернандеш, 39; 6:0 - Ж. Фернандеш, 40; 6:1 - М. Самородов, 41; 6:2 - М. Самородов, 41.
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (128)
Бумбраш
1776617334
С победой КБ братья,с днём рождения!!! Игра хорошая,голы красивые, вшивики визжащие.так держать!!
Ответить
ScarlettOgusania
1776617483
уверенно, мощно, заслуженно, на классе, в день рождения, с победой кб друзья..!)
Ответить
Дубина
1776617632
На классе! С победой КБ братва! Не то что питарские дураны Мх.забить не могут!!
Ответить
БеZуМныЙ
1776617634
Одни зулусы забивают за спартак. Не зря у них клише АНТИНАРОДНЫЕ. ))))))
Ответить
raritet
1776619140
Отличная игра.
Ответить
АК 68
1776623186
Спартак переиграл Ахмат, заслуженно, а вот со со стороны чеченской команды не было целостной игры, до сих пор некоторые эксперты восхваляют Черчесова, в этой, да и многих предыдущих играх не было видно какого то тренерского феномена, средненький наставник.
Ответить
evgevg13
1776626822
Игра в одни ворота. Спартак был похож на себя в лучшие годы. Ахмат - на Терек прошлого века.
Ответить
Oldtrafford83
1776660334
Спартак с победой, хороший был матч, гол Жедсона отдельная красота!!!
Ответить
Дубина
1776660415
3 красивых гола! Радуйтесь блохи! А вы кроме пеналя и забить не можете! Хотя и пенали левые бревна не забивают!! Еще цыганей дуранов в помойку - мало)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776683042
Почем усатый сдал матч? Авансом пообещали главного тренера в саинарню? Гыгыгы
Ответить
