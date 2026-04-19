РПЛ. «Спартак» уверенно справился с «Ахматом» Черчесова (3:1) и поднялся в топ-4

«Спартак» в 25-м туре РПЛ победил дома «Ахмат». Результат был обеспечен в первом тайме.
Единственный гол у «Ахмата» забил футболист сборной Казахстана Максим Самородов.
«Спартак» поднялся в топ-4. «Ахмат» занимает девятую строчку.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в 2007-2008 годах работал в «Спартаке».
Впереди у «Спартака» домашний матч с «Краснодаром». Он состоится 23 апреля на «Лукойл Арене».
Россия. Премьер-лига. 25 тур
Спартак - Ахмат - 3:1 (6:2)
Голы: 1:0 - Э. Барко, 21; 2:0 - Э. Барко, 21; 3:0 - Маркиньос, 28; 4:0 - Маркиньос, 28; 5:0 - Ж. Фернандеш, 39; 6:0 - Ж. Фернандеш, 40; 6:1 - М. Самородов, 41; 6:2 - М. Самородов, 41.
Источник: «Бомбардир»