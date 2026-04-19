«Нам сверху спустили»: Черчесов сравнил лимит на легионеров с налогами в России

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ.
«Лимит? Слово «проблема» я не люблю. На сегодня лимит сократился всего на одного футболиста. Пока это не так критично.
Есть закон. Вы налоги с удовольствием платите? Вот и нам сверху спустили, нам приходится это делать. Есть закон, нам надо подчиняться», – сказал Черчесов.
- Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
- Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».
