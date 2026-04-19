Бубнов высказался о пенальти «Зенита» в ворота «Динамо Мх»: «Такие ставить нельзя»

Александр Бубнов отреагировал на пенальти в матче «Динамо Мх» – «Зенит».

«Зенит» победил «Динамо Мх» в 25-м туре РПЛ со счетом 1:0.

На 71-й минуте главный арбитр Инал Танашев назначил пенальти в ворота махачкалинской команды за игру рукой защитника Ильяса Ахмедова.

Александр Соболев не реализовал 11-метровый удар.

«На мой взгляд, опять такие пенальти ставить нельзя, потому что защитник не сыграл рукой, а ему мяч попал в руку.

Но Соболев не сумел реализовать этот пенальти», – сказал Бубнов.