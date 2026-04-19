  • Бубнов высказался о пенальти «Зенита» в ворота «Динамо Мх»: «Такие ставить нельзя»

Бубнов высказался о пенальти «Зенита» в ворота «Динамо Мх»: «Такие ставить нельзя»

19 апреля, 22:32
31

Александр Бубнов отреагировал на пенальти в матче «Динамо Мх» – «Зенит».

  • «Зенит» победил «Динамо Мх» в 25-м туре РПЛ со счетом 1:0.
  • На 71-й минуте главный арбитр Инал Танашев назначил пенальти в ворота махачкалинской команды за игру рукой защитника Ильяса Ахмедова.
  • Александр Соболев не реализовал 11-метровый удар.

«На мой взгляд, опять такие пенальти ставить нельзя, потому что защитник не сыграл рукой, а ему мяч попал в руку.

Но Соболев не сумел реализовать этот пенальти», – сказал Бубнов.

Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Бубнов Александр Инал Танашев
Комментарии (31)
timon2401
Всем остальным может и нельзя, а юбиляру нужно!!!
Бумбраш
Зинка жиш юбиляр,зинка шампиен жи,значит и пеналь нужно ставить по любому поводу
алдан2014
Чистое попадание в руку,я не понимаю претензий Бубнова. Прячь руки ,не фиг махать кеглями. Мяч в сторону ворот летел. Зенит чемпион по количеству пенальти в его пользу. Ему их просто ставят. А другим в похожих ситуациях нет. Куда хочу ,туда верчу..
рылы
ни один хряк вчера не визжал, что пенальти был левый. все видели эту отставленную руку, даже не докопаться. однако бубен решил исправить данную несправедливость)
Ганнибал Лектор
Ну здрасьте. Рука меняет траекторию полёта мяча - чистый пенальти по всем канонам. Бубнова надо опять к психиатру направить. Кончились таблеточки, видимо
Дубина
Юбилейным можно! Им ффсе можно!! У них свои правила и законы в газпром - лиге!! ЗПРФ...
alp
херасе а что же тогда пенальти? как в баскетболе, 2 раза об пол от руки?.. а чего бы сразу не сказать - пенальти в пользу Зенита ставить нельзя.
За что бан ?
Буба с Помойниковым опять бромантаном накидались .
Garrincha58
Не слушайте у него с бубеном не всё так просто
FWSPM
шла 70 минута судье пора было начинать что то придумывать...обычное дело. по итогу сашка опять обделался. ну ничего кое как автогол запихали.
