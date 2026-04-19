Начало матча «Краснодар» – «Балтика» было задержано из-за игрока хозяев

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес задержал начало матча с «Балтикой» из-за браслета.

Встреча 25-го тура Мир РПЛ должна была начаться в 19:30 по московскому времени, однако арбитр Кирилл Левников дал стартовый свисток в 19:34.

Команды несколько минут оставались в подтрибунном помещении «Ozon Арены», потому что судья потребовал от Гонсалеса снять украшение.

Комментатор Михаил Моссаковский в эфире «Матч ТВ» сообщил, что футболист считал, что может играть с браслетом, но Левников объяснил, что он сделан из жесткого металла, поэтому выходить с ним на поле нельзя.