В «Краснодаре» вступились за судей РПЛ

Джованни Гонсалес, защитник «Краснодара», высказался о судействе в РПЛ.

«Во всей лиге судьи ошибаются. Мне не нравится говорить об этом. Хотя на поле мы часто злимся, но, рассуждая хладнокровно, стоит понимать, что мы все люди, и судьи такие же люди, как и мы. Они могут ошибаться, и иногда это нужно принимать. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом. Поэтому я не люблю обсуждать судейство», – сказал Гонсалес.