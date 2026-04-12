В «Краснодаре» вступились за судей РПЛ

Сегодня, 09:48
11

Джованни Гонсалес, защитник «Краснодара», высказался о судействе в РПЛ.

Гонсалес заявил, что арбитры ошибаются по ходу сезона, и добавил, что футболисты должны учитывать человеческий фактор.

«Во всей лиге судьи ошибаются. Мне не нравится говорить об этом. Хотя на поле мы часто злимся, но, рассуждая хладнокровно, стоит понимать, что мы все люди, и судьи такие же люди, как и мы. Они могут ошибаться, и иногда это нужно принимать. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом. Поэтому я не люблю обсуждать судейство», – сказал Гонсалес.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в 19:30 мск.
  • Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
  • «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гонсалес Джованни
Красногвардейчик
1775976637
Уже третий сезон коров судьи тянут как могут, так понятно почему ты за них заступаешься
Fibercore
1775977885
Судьи ошибаются, но не при ВАРе же?! Он на то и вводился, чтоб ошибок было меньше. А по факту: то пенали назначают бесконтактные, то красные карточки не видят. И, коль нас отстранили ото всюду, почему бы в наш регламент ВАРа не включить просмотры грубых нарушений на ЖК ? Ведь тут тоже много вопросов и у игроков, и болельщиков. А также к определению офсайда: если ни с одной камеры не видно, что игрок атакующей команды находится в офсайде, трактовать это в пользу атаки, как и было раньше. А то до смешного доходит: по пяткам смотрят, локтям, волосу. 20-30 см не решают. И, последнее, не относится к судьям, но ... Уберите из лицензирования пункт про стадион! Это существенно влияет на спортивную мотивацию команд, не имеющих нужного стадиона. Вопрос - в чём тогда смысл таких команд?
Fibercore
1775978014
Автор, укажи, где тут про "вступились за судей"? Ничего подобного и близко в ответе нет.
Император 1
1775978575
Понятно почему
Бумбраш
1775982422
Посмотрим что ты скажешь,когда человек -карась утопит быков..рассуждай дальше,философ
matvei_72
1775986523
судьи ошибаются, главное чтобы в нашу пользу - сказал гонсалес защитник краснодара...
andr45
1775987367
ВИЛКОВ, арбитр FIFA SPORT24 06.04.2022 «Если ты ругаешьт судей, тебе все это возвращается бумерангом в виде «ошибок», поражений. Кто начнет хвалить судей - те начнут «ошибаться» в пользу этих людей» Гонсалес ошибается - в этом матче это не поможет))
NewLife
1775989493
Если какой либо работник постоянно ошибается, это значит, что такая работа не для него, и его надо заменить. Если он сознательно неправильно судит, то его надо забанить пожизненно, если он это делает за деньги, его надо привлекать за уголовку.
