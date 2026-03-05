Черников – о расистских выкриках на матче с ЦСКА: «Все слышали, а для судьи ничего не было»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников после матча FONBET Кубка России с ЦСКА высказался об эпизоде с расизмом в адрес Джона Кордобы.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес был удален на 72-й минуте, получив вторую желтую карточку.

«Хочу сделать акцент на том, что произошло после удаления. Судья не был в штрафной и увидел какой-то фол от Джованни на вторую жeлтую карточку. Для меня это обычный игровой момент, когда все друг друга придерживают в штрафной. Один человек красиво падает, зарабатывает вторую жeлтую. Для меня это очень странно.

А когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Был эпизод расизма в адрес Джона Кордобы. Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Это ненормально.

Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все всe слышали, рефери был с нами. А для него ничего не было», – сказал Черников.