Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черников – о расистских выкриках на матче с ЦСКА: «Все слышали, а для судьи ничего не было»

Черников – о расистских выкриках на матче с ЦСКА: «Все слышали, а для судьи ничего не было»

5 марта, 12:46
5

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников после матча FONBET Кубка России с ЦСКА высказался об эпизоде с расизмом в адрес Джона Кордобы.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес был удален на 72-й минуте, получив вторую желтую карточку.

«Хочу сделать акцент на том, что произошло после удаления. Судья не был в штрафной и увидел какой-то фол от Джованни на вторую жeлтую карточку. Для меня это обычный игровой момент, когда все друг друга придерживают в штрафной. Один человек красиво падает, зарабатывает вторую жeлтую. Для меня это очень странно.

А когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Был эпизод расизма в адрес Джона Кордобы. Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Это ненормально.

Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все всe слышали, рефери был с нами. А для него ничего не было», – сказал Черников.

Еще по теме:
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку 1
Генич осудил поступок ЦСКА 14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма 1
Источник: Metaratings.ru
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Черников Александр Гонсалес Джованни Сухой Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AL51
1772705165
Расистские выкрики - это когда оскорбляют всех ****** на поле. У ЦСКА на поле было 5 бразильцев, из них 3 *****, у Краснодара на поле их было кроме кордобы еще несколько и оскорбляли только этого урода. Это наверное о чем то говорит.
Ответить
NewLife
1772708512
Это чушь и позор так ныть. Выкрики не играют в футбол, а в футбол играют футболисты. Вы играли хуже коней, а конкретно ты должен перейти в другой спорт, связанный с физическими едироборствами. Неприятно смотреть, как ты раз за разом сносишь игроков соперника, хватаешь их руками и опасно подкатываешься им в ноги. Тебе не место на футбольном поле.
Ответить
Mirak92
1772715873
Все слышали, а что именно кричали, никто сказать не может. Бред
Ответить
mutabor0992
1772720975
Какой у Шуры тонкий слух...Надо было в детстве в музыкальную школу ходить.Играть на бубне.
Ответить
Foxitkuban
1772774718
По всей видимости, те самые расисты с трибун все тут собрались. В комментариях ниже.
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
19
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
1
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 