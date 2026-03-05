Семин – о расизме в отношении Кордобы: «Не слышал никаких выкриков»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что не слышал расистских оскорблений в адрес форварда «Краснодара» Джона в матче с ЦСКА.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

«Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже сложно комментировать. Были эти высказывания или нет? Болельщики в той или иной степени выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме.

Кордоба – отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков», – сказал Семин.